كاتب صحفي: أعداء الوطن يخافون "الأفارول" في التنمية و"المموّه" في الحرب

قال الكاتب الصحفي وائل السمري، إن الوعي بالمشروعات القومية، في منتهى الأهمية والخطورة، فالعمل يحتاج إلى الروح والوعي بمثابة الروح لكل ما تفعله الدولة من مشروعات، وأعداء الدولة يخافون من "الأفارول" في التنمية كما يخافون من "المموّه" في الحرب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، طول الوقت هناك تحديات كثيرة تواجه مؤسسات الدولة ومنها معركة الوعي، والوعي الكبير هو العلاج لمواجهة هذه التحديات، وحين أقول الدولة لا أقصد مؤسسة معينة، لكن كل مؤسسات الدولة تعمل وفق الجمهورية الجديدة وتحمل أحلام الشعب وطموحاته، والوعي مهم جدا من أجل ربط كل المفردات، وتدرك أهمية معركة الوعي والتنمية بروح المقاتل.

نشارك في مجده

وتابع: يجب علينا التعامل مع مصر على أنها وطنا وليست سكنا، ونحن نبني هذا الوطن، ونشارك في مجده، وليست هناك اختيارات أو بدائل أخري سوي الالتفاف حول هذا الوطن.. هذه بلد تحمل أحلام وتاريخ وحضارة وتحديات تاريخية كبيرة.

ولفت إلى أن التنمية أمر مهم في مواجهة أعداء الدولة المصرية، الذين لا يريدون لهذا الوطن أن يحقق التقدم والتنمية والبناء، وتاريخ الدولة المصرية يشهد على العديد من التحديات في إطار رفض البناء والتنمية.