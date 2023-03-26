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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد شبانة: الزمالك قدم أداءً سيئًا للغاية أمام البنك الأهلي بكأس الرابطة

صدى البلد

قال الإعلامي محمد شبانة، إن الزمالك قدم أداءً سيئًا للغاية أمام البنك الأهلي، اليوم الأحد، واستحق الخسارة بثلاثية نظيفة، مشيرًا إلى أن الفريق افتقد للعناصر الدولية الموجودة مع منتخبات مصر الأول والأولمبي، بينما لعبت الصفقات الجديدة.

وأضاف شبانة، في تصريحات عبر برنامجه “بوكس توبوكس”: "فريق الزمالك الحالي ليس هناك أمل فيه، من أجل التتويج بالبطولات، من الصعب أن ينافس الفريق على اللقب، وكل مباريات كأس الرابطة انتهت بركلات الترجيح، ما عدا لقاء اليوم، الذي فاز فيه البنك الأهلي بثلاثية نظيفة".

وواصل حديثه: "طالبنا مرارًا وتكرارًا بضم الأهلي والزمالك للاعبين لهم شخصية، معظم تشكيلة الفريق الأبيض اليوم والبدلاء ليس لديهم شخصية الفوز بالبطولات أو ضغط الفرق الكبرى، الجيل الحالي للأبيض لن يستطيع تحقيق طموحات جماهيره أو الفوز بأي بطولة".

وأكمل: "من يعشق الزمالك حاليا لا يجب أن يبحث عن مبررات، يجب البحث عن الأزمات والعمل على علاجها في أقرب وقت، وفريق الكرة حتى الآن بدون مدير فني بعد رحيل فيريرا، وهناك العديد من الأسماء التي طُرحت على الساحة خلال الساعات الماضية، ما بين خالد جلال وتاكيس وميدو وغيرهم، والنتيجة تخبط أدى لخسارة فادحة".

وزاد: "الزمالك يعاني من مشاكل فنية من الدرجة الأولى، وفوجئت بتصريحات الوزير أشرف صبحي بعد اجتماعه مع محمد صلاح بضرورة حماية اللاعب المحلي وإعطائه عقده كاملا في حالة فسخ التعاقد مع النادي، تخيلوا لو تم تطبيق ذلك على الزمالك الآن، وهو يريد التخلص من عدة لاعبين مع ختام الموسم الجاري".

ونوه بأن "الزمالك تعاقد مع صفقات عديدة في الموسم الحالي، لم تحقق النجاح، تخيلوا لو تم تطبيق ما يقوله صلاح على باقي أندية مصر، فكم نادٍ سيضطر إلى دفع عقود كاملة للاعبيه بعدما يفشلون مع أنديتهم، وهناك 68 مدربا تمت إقالتمه في دوري الدرجة الثانية، تخيلوا لو تم تطبيق بند إعطاء اللاعبين والمدربين لكل مستحقاتهم عن إجمالي قيمة العقود".

وأكمل: "هناك لاعبين مميزين انتقلوا للزمالك وكانوا متألقين مع أنديتهم مثل مصطفى شلبي في انبي، وعمرو السيسي في طلائع الجيش، ونبيل دونجا في بيراميدز كان من أعمدة منتخب مصر، لكن الفريق حاليًا يعاني بشدة، وهل هم شخصية نادي الزمالك؟!، وهل لديهم نفس شخصية فتوح والونش وزيزو أو طارق حامد وجنش وأبوجبل وبن شرقي وفرجاني ساسي الذين رحلوا عن النادي؟!".

وأتم: "الزمالك تعاقد مع لاعبين كثيرين، ولكنهم لم يستطيعوا تحمل قميص الأبيض، والضغوط الكبيرة من أجل تحقيق الفوز وارضاء الجماهير واللعب من أجل الفوز بالبطولات، وحتى صفقات الأهلي الصيفية لم تحقق الإضافة، لكن اختلف المعيار في يناير بضم قندوسي وخالد عبدالفتاح ومروان عطية".

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