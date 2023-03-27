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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زغاريد في منزل مرتضى منصور بعد الإفراج عنه.. شاهد

زغاريد في منزل مرتضى
زغاريد في منزل مرتضى منصور بعد الإفراج عنه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بوثق لحظة وصول «مرتضى منصور» رئيس نادي الزمالك السابق إلى منزله بعد الإفراج عنه.

 

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد تم الحكم عليه بالحبس لمدة شهر في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

 

وقضت محكمة النقض في 25 فبراير برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور على حكم حبسه وقررت تأييد الحكم الصادر ضده.

 

وبعد مرور شهر، خرج مرتضى منصور أمس الأحد من السجن، ووثقت مقاطع فيديو لحظة وصوله إلى منزله وسط تهاني عمت الأرجاء.

وقد رصد مقطع فيديو متداول أصوات الزغاريد تخرج من منزل مرتضى منصور لحظة وصوله.

https://fb.watch/jwlMRVMkNd/

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