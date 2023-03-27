عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في الملف الصحي

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

قال النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، إن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في الملف الصحي، نتيجة رؤية الرئيس السيسي وإدارته وتوجهياته بالعديد من المبادرات الصحية والرائدة.

 

وأشار نصار في تصريح صحفي له اليوم، إلى إطلاق عشرات المبادرات الرئاسية ومنها، تحسين الصحة العامة، فحص وعلاج الأمراض المزمنة، قوائم الانتظار ، علاج طيف التوحد، دعم صحة المرأة المصرية، القضاء علي فيروس سي لطلبة المدارس، الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد وفقدان السمع لدي الأطفال حديثي الولادة، فحص ما قبل الزواج، الرعاية الصحية لكبار السن، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، مؤكدا أنها مبادرات نجحت في الاهتمام بصحة المصريين وحققت نتائج كبيرة على أرض الواقع.

 

وأشاد عضو مجلس النواب، بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم وحدات الرعاية الأولية، والتي تستهدف تحسين خدمات الرعاية الأولية، وزيادة العمر للفرد بحوالي 3.7 سنة، مؤكدا أنها تهدف لتحفيز الطواقم الطبية ومقدمي الخدمة، واستحداث خدمات جديدة، وتحسين، وبناء قدرات الطواقم الطبية وبنية تحتية معلوماتية، وتطوير ورفع كفاءة الإنشاءات.

 

وأوضح النائب مجاهد نصار، أن عدد المستفيدين من مبادة خدمات الرعاية الأولية، وفق لبيانات وزارة الصحة الرسمية بلغ 80 مليون مواطن، في 21 محافظة، وهى مبادرة رائدة سوف تأتي بنتائج إيجابية.

مجلس النواب الرئيس السيسي الأمراض المزمنة الصحة فيروس سي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العملية فتحت.. تعاطف الجمهور مع محمد فؤاد بعد مقلب رامز جلال

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس

أول تعليق من الأهلي علي خسارة الزمالك من البنك الأهلي

لو بتاكل بلح باللبن طول شهر رمضان .. هذه تكون النتيجة 

واخدة حقنة عشان تبيض لونها| فنانة شهيرة تفضح ياسمين عز

أخبار الأهلي| الخطيب ينهي صفقة جديدة.. ونفاد تذاكر أفريقيا.. و«كاف» يصدم الهلال

3 ظواهر جوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. تفاصيل

بعد الأمطار الرعدية.. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس اليوم 5 رمضان

ترشيحاتنا

كأنهم بنيان مرصوص.. لحظات إيمانية من صلاة الفجر بالحرم المكي| فيديو

وحيدة تنهشها الأمراض.. ناجية من تحطم طائرة تعيش في غابة مهجورة| تفاصيل

القدر يحقق أمنية معتمرة مصرية| تمنت الوفاة والدفن في مكة المكرمة.. فيديو

حتى للصيد.. الداخلية السعودية تصدر بيان بشأن اقتناء الأسلحة النارية

أحدث أسعار جاك J7 الجديدة في مصر .. صور

جدول العبادات في رمضان .. 7 أعمال لاستغلال الشهر بأفضل طريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجيم في رمضان ينقص 20 كيلو .. مجرب وسريع

منذ 2005.. سيدة تحصل على رخصة القيادة بعد 960 محاولة

كادت تبتلعه.. لحظة نجاة عامل سفينة بأعجوبة من أمواج مرعبة| شاهد

معلومات مثيرة تكشفها دراسة جديدة تأثير القهوة

فيديو

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن «فيديوجراف»

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ