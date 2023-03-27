قطع الكهرباء عن مدينة مرسي مطروح لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة مطروح عن قطع الكهرباء بدءا من صباح اليوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء عن بعض المناطق بمدينة مرسي مطروح للقيام باعمال صيانة .



حيث تقوم هندسة كهرباء مرسي مطروح بقطاع الساحل الشمالي لمدة ثلاث ايام بدء من اليوم الاثنين باعمال صيانه لمحطه محولات الألبان بدايه من يوم 27 مارس حتي يوم 29 مارس والتي تطلب فصل التيار من الساعة 6 إلى الساعة 8 صباحا خلال ثلاث ايام



وأوضحت كهرباء مرسي مطروح أن المناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائي عنها اليوم الاثنين مناطق غرب المدينة( الأبيض _ عجيبة_ فندق كارلوز_محطة تحلية المياه بكليوباترا _ خلف مساكن اللوكس ) ووسط المدينة ( البنك الأهلي،_ المحكمة الجديدة _ شركة مياه الشرب والصرف الصحى _ قسم شرطة مطروح ).

يوم الثلاثاء رافع مياه السيركو.

يوم الاربعاء منطقة الأفراد والتليفزيون.

واكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار أعمال الصيانة الدورية لكافة لكافة مدن المحافظة بضمان تقديم خدمات مميزة للمواطنين.