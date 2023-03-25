مطروح تتجمل خلال شهر رمضان بأعمال التشجير ونخيل الزينة

تابع العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح استكمال أعمال التجميل في المدينة باستخدام أشجار ونخيل الزينة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والمساحات الخضراء بمناسبة شهر رمضان وقرب قدوم موسم الصيف.

كما تابع رئيس مدينة مرسي مطروح تقليم النخيل للحفاظ عليه بشوارع الجلاء وعلم الروم وعلي طول كورنيش المدينة والجزيرة الوسطى بالطريق الدولي.

واكد على ضرورة تجميل وتهذيب الأشجار والاهتمام بالري المستمر من خلال إدارة التشجير بمجلس المدينة ضمن الأعمال والأنشطة اليومية لرفع كفاءة المساحات الخضراء ونباتات الزينة بنطاق المركز.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال التجميل وزيادة مساحة المناطق الخضراء ومواصلة أعمال النظافة العامة بنطاق المدينة.

قص الاشجار بمرسي مطروح