بكلمات مؤثرة مدرب الزمالك المؤقت يعـتذر لجماهير القلعة البيضاء

اعتذر أحمد عبد المقصود، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لجمهور الفريق الأبيض بعد الخسارة أمام البنك الأهلى بالأمس الأحد بثلاثية نظيفة ووداع بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.



وقال عبد المقصود، خلال تصريحات عقب المباراة في المؤتمر الصحفى: "هذه هي كرة القدم مكسب وخسارة، وأكرر اعتذارى لجمهور الزمالك خصوصا أننا واجهنا سوء توفيق في المباراة وأهدرنا العديد من الفرص".



وأضاف عبد المقصود: "لا بد ألا نغفل غياب 12 لاعباً عن الزمالك، ولكن في نفس الوقت هذا نادى الزمالك يلعب بأى لاعيبة ولا بد من الوقوف خلف نادى الزمالك وتدعيم الفريق لأنهم موجودون لآخر الموسم ومش هنرمى الفوطة".



وحسم البنك الأهلى تأهله لدور الثمانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة رابطة الأندية المحترفة.



سجل ثلاثية البنك الأهلى، كريم بامبو ومحمد هلال وعبد الله جمعة لاعب الزمالك بالخطأ فى مرماه.

