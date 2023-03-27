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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرصة ممتازة لإيران.. وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يحذر من خطر كبير

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي المقال

حذر وزير الدفاع المقال يوآف جالانت من أن أمن إسرائيل في خطر، ومكانة بلاده على المحك وسط قانون الإصلاح القضائي.

يأتي تعليقه من تسريبات الجلسة المغلقة المنعقدة حاليًا للجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست.

ونقلت إذاعة الجيش عن جالانت قوله: "وفقًا لتقارير المخابرات، هناك تحديد واضح للوضع باعتباره فرصة (لأعدائنا) لمهاجمة إسرائيل".

وأضاف وفقًا للقناة 12 العبرية أن "الخلاف في إسرائيل يمكن أن يجلب لأعدائنا فرصة ممتازة".

وبحسب القناة 13، أشار إلى أن "الإيرانيين يحاولون تآكل العلاقات بين إسرائيل والدول العربية".

وأكد أن "التهديدات لإسرائيل حقيقية وتجبرنا على التحرك اليوم"، مشيرًا إلى أن مكانة بلاده الدولية أصبحت على المحك.

ومن المقرر أن يدلي نتنياهو ببيان بشأن وقف التعديلات القضائية بعد نحو ساعة من الآن.

وكشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق التعديلات القضائية في خطابه المقرر اليوم.

وكان أبلغ محامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بايز بن تسور، رئيس الوزراء أنه سيمتنع عن تمثيله في قضية الفساد في حالة استمرت التعديلات القضائية.

وقال محامي نتنياهو إنه لن يتمكن من الاستمرار في تمثيله في القضية 4000 إذا لم يتم إيقاف التعديلات القضائية.

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