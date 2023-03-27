واشنطن تدعو إلى ضرورة إيجاد تسوية للوضع في إسرائيل

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم /الاثنين/ عن قلقها البالغ إزاء الوضع في إسرائيل عقب قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، داعية إلى ضرورة إيجاد تسوية في أقرب وقت ممكن.



وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون -في بيان صحفي حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- "نشعر بقلق عميق إزاء أحداث اليوم في إسرائيل والتي تؤكد مجددًا الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية".



وأضافت أن القيم الديمقراطية كانت دائمًا، ويجب أن تظل سمة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مشددة على أن التغييرات الأساسيّة لنظام ديمقراطي يجب أن تتم على أساس أوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي.



واستخدمت الشرطة الإسرائيلية مدافع المياه لإبعاد متظاهرين اخترقوا الحواجز قرب منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.



وتظاهر آلاف الإسرائيليين احتجاجًا على إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت الذي كان قد حث الحكومة على وقف خطة مثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي.