مياه الشرب بالشرقية تشن حملات توعية وتنشيط الحصيلة بقرى المحافظة

أكد المهندس عامر كمال ابوحلاوة رئيس مجلس إدارة شرك مياة الشرب بالشرقية انه قامت الإدارة العامة للتوعية و المشاركة المجتمعية بالتعاون مع القطاع التجاري وفرع الشركة بأولا صقر بعمل حملات توعية وتنشيط حصيلة بقرى البحاروة والزنانيري وام غامز بمركز ومدينة أولاد صقر.

وأضاف رئيس شركة مياة الشرب بالشرقية انه تضمنت الحملات تحصيل المتأخرات من الفواتير وعمل حصر بالتراكمات والتأكد من كفاءة العدادات وذلك بفحصها أثناء أخذ القراءات أثناء عمل اللجنة المكلفة بالحملة وعمل المخالفات المخالفين لشروط التعاقد وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لشروط التعاقد وذلك في اطار خطة التوعوية الموضوعة من قبل الشركة القابضة لترسيخ سياسة الترشيد لدى المجتمع والحفاظ علي شبكات الصرف الصحي.

وأشار "ابو حلاوة" الي انه تم من خلال الحملات أيضا توعية المواطنين بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد استهلاكها والتعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحي ، والتعريف بآليات التعامل مع الشكاوي والتظلمات من خلال الإتصال بأرقام الخط الساخن (125) من أي تليفون أرضى ، (01205502086) (01205502098) واتس أب _ محمول ، والذي يعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوي والتظلمات وكذلك استخدامات وأهمية القطع الموفرة للماء و خطورة استخدام الفلاتر كما تم عمل تنشيط حصيلة وحث المواطنين علي تقنين الأوضاع ودفع المتأخرات.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي أهمية حملات التوعيه وان مثل تلك الحملات تهدف إلي نشر الوعي المجتمعي و الوصول لكافة الفئات لتوعيتهم نحو اهمية ترشيد المياه..و هذا يحقق رسالة الشركة للحفاظ عل المياه و تحقيق أمن مائي مستدامة و الحفاظ على البينية التحتية لشبكات الصرف الصحي.