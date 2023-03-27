برلماني: الحوار الوطني يسير بخطى محسوبة وثابتة وأجندة عمل مدروسة

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، قرارات مجلس أمناء الحوار الوطنى فى اجتماعه مساء أمس الأحد والتي قرر فيها بدء جلسات الحوار الوطنى من يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم ، يؤكد أن الحوار الوطني يسير بخطى محسوبة وثابتة وأجندة عمل مدروسة.

وأضاف رئيس لجنة النقل بمجلس النواب فى بيان صحفى له، أن مشاركة القوى السياسية والمجتمعية بمختلف فئاتها واتجاهاتها السياسية دون تمييز، تؤكد مدى التزام الدولة المصرية على إزالة العقبات أمام الأحزاب وما يواجههم من صعوبات وبما يضمن العدالة لجميع الأحزاب والقوى السياسية للنهوض بالدولة المصرية خلال الفترة القادمة وتقديم أفكار ورؤى مستقبلية.

وأشار النائب علاء عابد إلى أن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى جاءت فى إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة جميع فئات وأطياف المجتمع المصرى فى الحوار ومناقشة كافة القضايا والملفات فى كل المجالات، وطرح رؤى وأفكار وأطروحات وحلول قابلة للتنفيذ، كما أن قرار مجلس الأمناء باستمرار الإشراف القضائى خطوة إيجابية ، خاصة أن السلطة القضائية تعزز الثقة الدائمة للمصريين فى العملية الإنتخابية.

موضحا أن الاقتراح الذى رفعه أمس مجلس أمناء الحوار الوطني لرئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعى فى المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد ، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية يؤكد مدى احترام الدولة وثقتها في نزاهة وشفافية السلطة القضائية.

مؤكدا على أننا جميعا وأيضا جميع القوى السياسية تثق فى نزاهة القضاء ، موضحا أن المواطنين ينتظرون نتائج هذا الحوار و يعلقون عليه آمالا كبيرة فى أن تكون روشتة لرؤية مستقبلية متكاملة تعالج كافة القضايا المجتمعية.