محافظ أسيوط: استمرار أعمال التجميل بالمراكز وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع أبنوب

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط علي استمرار أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة كافة الشوارع وتركيب البلدورات وبلاط الانترلوك للارصفة بكافة مراكز ومدن المحافظة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل التي يتم تنفيذها علي مستوي المراكز والمدن والأحياء وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين التي تمس حياتهم اليومية ودعم الحياة الكريمة لهم في كل ما يتعلق بالشأن اليومي.



وأكد المحافظ تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين الخدمات وجعلها بطريقة أسهل وأيسر طبقاً للإمكانات المتاحة تنفيًذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وجهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.



كان اللواء عصام سعد قد وجه رؤساء الوحدات المحلية باستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لها ومتابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.



وفي هذا الإطار قام خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب بمتابعة أعمال التطوير والتجميل وتركيب بلاط الانترلوك الجاري تنفيذها بالشوارع الضيقة والجانبية بالمركز لتسهيل حركة مرور المواطنين وذلك بعد رفع كافة المخلفات والمعوقات مؤكدًا علي الاستمرار في متابعة أعمال التطوير والتجميل للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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