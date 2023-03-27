عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار أعمال التجميل بالمراكز وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع أبنوب

إستمرار أعمال تركيب
إستمرار أعمال تركيب انترلوك بشوارع أبنوب

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط علي استمرار أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة كافة الشوارع وتركيب البلدورات وبلاط الانترلوك للارصفة بكافة مراكز ومدن المحافظة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل التي يتم تنفيذها علي مستوي المراكز والمدن والأحياء وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين التي تمس حياتهم اليومية ودعم الحياة الكريمة لهم في كل ما يتعلق بالشأن اليومي. 


وأكد المحافظ  تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين الخدمات وجعلها بطريقة أسهل وأيسر طبقاً للإمكانات المتاحة تنفيًذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وجهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
 

كان اللواء عصام سعد قد وجه رؤساء الوحدات المحلية باستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لها ومتابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.

حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بقرى أسيوط

إزالة تعديات على أراضٍ زراعية وأملاك دولة في أسيوط


وفي هذا الإطار قام خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب بمتابعة أعمال التطوير والتجميل وتركيب بلاط الانترلوك الجاري تنفيذها بالشوارع الضيقة والجانبية بالمركز لتسهيل حركة مرور المواطنين وذلك بعد رفع كافة المخلفات والمعوقات مؤكدًا علي الاستمرار في متابعة أعمال التطوير والتجميل للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

IMG-20230327-WA0034
IMG-20230327-WA0034
IMG-20230327-WA0033
IMG-20230327-WA0033
IMG-20230327-WA0031
IMG-20230327-WA0031
IMG-20230327-WA0029
IMG-20230327-WA0029
IMG-20230327-WA0030
IMG-20230327-WA0030
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط مركز ابنوب بلاط الانترلوك تركيب انترلوك بشوارع أبنوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم بيراميدز يوقع رسمياً للأهلي والإعلان قريباً

17 ألف جنيه مرة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن خامس أيام رمضان

الفراخ بـ 60 جنيها والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

وفاة نجل بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

560 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن خامس يوم رمضان

كيد النساء| سوهاجية تسجل خيانة زوجها مع "سلفتها" بحيلة صادمة.. وتتزوج أخيه

وفاة ابن بلوجر شهيرة بعد تعرضه لحادث.. والمتابعون: "الحسد أدخله القبر"

تراجع الدولار.. مفاجأة سارة تنتظر الجنيه بعد إفلاس أشهر بنوك أمريكا

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: استمرار تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بالمراكز والقرى|صور

محافظ أسيوط يوافق على طلبات الإجازات والإعارات والنقل لبعض العاملين بمديرية الصحة

ترشيحاتنا

التضامن أمام مجلس الشيوخ: لدينا 10.7 مليون معاق على مستوى الجمهورية

طارق الملا: شركات البترول فى مقدمة القطاعات الجاذبة بالبورصة المصرية

رئيس مجلس الشيوخ يحيل ملف مشكلات قادرون باختلاف للجان المختصة

تحويشة 5 شهور.. أطفال يتبرعون بمدخرات حصالاتهم بمبلغ 11 ألف جنيه لمساعدة المحتاجين

عامود إنارة يخطف روح عشرينية وشقيقها صائمين في سوهاج

بعد استعداد اليمين للتظاهر.. نتنياهو يدعو الجميع إلى عدم العنف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة بريطانية: رؤية الأغنام تقلل التوتر وتسعد الطلاب والموظفين بالمدن

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية لافتة| شاهد

كامل العدد يتصدر والهرشة والمداح يلاحقونه.. تعرف على نسب مشاهدة الأعمال

حدث نادر.. 5 كواكب مرئية للعين في السماء خلال ساعات.. تفاصيل

فيديو

ارتفاع الحرارة.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الأيام القادمة

تراجع حذر في أسعار الذهب اليوم الاثنين .. واستقرار الدولار

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن «فيديوجراف»

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ