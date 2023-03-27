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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: تحرير 219 محضرا تموينيا في يوم واحد لاستمرار إحكام الرقابة

حملات تموينية
حملات تموينية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات التجارية لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك .


أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه تم اليوم شن حملات تموينية مفاجئة بنطاق المحافظة ، أسفرت عن تحرير (219) محضرا تموينيا تنوع ما بين (98) محضر مخالفات للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر و (121) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة.

 

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وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أنه من أبرز  القضايا التي تم ضبطها تحرير  محضر جنح ضد المدير المسئول عن محل لتجارة المواد الغذائية بناحية كفر المصيلحة بندر شبين الكوم لحيازته كمية قدرها (900) كجم مستلزمات إنتاج سمسم - شراب جلوكوز  ، (80) عبوة حلاوة طحينية بدون مستندات مجهولة المصدر ، كما تم تحرير محضرين بناحية سملاي بمركز أشمون ، أحدهما ضد المدير المسئول عن مخزن حدايد وبويات لحيازته عدد ( 49 ) عبوة دهانات منتهية الصلاحية ، والآخر ضد المدير المسئول عن مركز خدمة سيارات لحيازته كمية قدرها (50) عبوة زيت سيارات بدون مستندات مجهول المصدر.


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة الإستمرار فى شن الحملات الرقابية المفاجئة بنطاق المحافظة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام .

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