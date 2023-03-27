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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الجو اليوم .. أخبار تهمك

الذهب و الدولار
الذهب و الدولار

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، اليوم الأثنين 27 مارس 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، و حالة الطقس، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم. 

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بارد ليلا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب تقلبات الطقس.. فيديو

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انخفاض جديد بأسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة .. فيديو

وقدّمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، برئاسة تحرير أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 27 مارس 2023.

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو 
سعر اليورو 33.17 جنيه للشراء و33.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.71 جنيه للشراء و 37.84 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.20 جنيه للشراء و 8.23 جنيه للبيع

 

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 100.73 جنيه للشراء و 100.99 جنيه للبيع.


 

تشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار فى الأسعار، وكل يوم هناك سعر جديد لـ الذهب.

وقدمت الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 27 ماس 2023.

وقد انخفضت أسعار الذهب عن الأيام الماضية:

أسعار الذهب اليوم الأثنين 
 

أسعار الذهب عيار 18 سجل1731.5 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 سجل 2020 جنيها.

 

أسعار الذهب عيار 24 سجل 2308.5 جنيها.

 

سعر الجنيه الذهب سجل 16160 جنيها.

 

 

قدمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس و درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 27  مارس 2023 في القاهرة والمحافظات.

وكشفت لميس سلامة أنه بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس متقلب، وهناك عدم استقرار فى الأحوال الجوية، وأن اليوم الواحد هناك أكثر من حالة للجو.

 

وأوضحت أن اليوم هناك طقس مائل للدفء على القاهرة الكبري، و الوجه البحري.

 

وخلال التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، استعرض أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى


القاهرة 23 - 15

الإسكندرية 21 - 13

الإسماعيلية 24- 14

الغردقة 26 15

المنيا 25 - 11

سوهاج 27 - 13

أسوان 29 - 16

 

درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية

العظمى الصغرى

الرياض 28- 19

أبوظبي 28- 23

أنقرة 15 - 7

لندن 13 - 7

واشنطن 16 - 3

باريس 10  - 3

بكين  19  - 8

 

صدى البلد الأخبار الخدمية اسعار الذهب الذهب الدولار الطقس حالة الطقس

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