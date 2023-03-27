سيطرة مصرية.. مصطفى عسل يواصل صدارة التصنيف العالمي للإسكواش رغم الإيقاف

أصدرت اليوم رابطة لاعبي الإسكواش التصنيف العالمي للرجال، وشهد مواصلة مصطفى عسل لاعب الأهلي صدارة التصنيف العالمي للأسبوع التاسع على التوالي .

وكانت رابطة المحترفين قد قررت إيقاف مصطفى عسل لمدة شهر ونصف من المشاركة في البطولات وغرامة 2000 جنيه إسترليني بسبب اللعب الخطر في بطولة سي اي بي المفتوحة الماضية .

وجاء مصطفى عسل في الصدارة برصيد 16270 نقطة يليه البيروفي دييجو إلياس في المركز الثاني ثم الإنجليزي محمد الشوربجي في المركز الثالث والنيوزلندي بول كول في المركز الرابع ثم علي فرج لاعب وادي دجلة في المركز الخامس.

وجاء في المركز السادس مروان الشوربجي وفي المركز السابع طارق مؤمن وفي المركز الثامن الفرنسي فيكتور كروين ومازن هشام في المركز التاسع والويلزي جويل ماكين في المركز العاشر

بينما احتل يوسف سليمان المركز الحادي عشر وفارس دسوقي المركز الثاني عشر بينما قفز كريم عبد الجواد 23 مركزا ليحتل المركز الخامس عشر عالميا .