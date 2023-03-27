خالد الجندي: الإمام الشافعي برهن على أن التراجع عن الفتوى ليس ضعفا

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المجتمع الذى نعيش فيه الآن يرى التراجع عن الرأى نوع من أنواع الضعف، وأيضا التغير فى الفتوى، علامة من علامات الجهل، لافتا إلى أن هذا يرجع إلى الفكر السلفى الجامح الذى رقى الناس إن التغير فى الفتوى مجون.

الإمام الشافعي

وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc، اليوم الاثنين: "ميعرفوش إن التغير فى الفتوى يدل على قوة العلم، يقولك ده رجع فى كلامه، أنا عملت كتاب للإمام الشافعى نزل السنة دى، فى معرض الكتاب، جمعت فيه 200 مسألة غيرهم الشافعي، وده اللى أنا جمعته بس، الموضوع أكبر من كده بكثير وهذا هو الإمام الشافعى".

الإمام الشافعي غير فى الفتوى ولم يغير فى الثوابت

كما قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإمام الشافعي محط دراسات كثيرة جدا، يعتبر إمام أهل التجديد، لافتا إلى أن الشافعى غير تقريبا ثلثى مذهبه عندما جاء من العراق لمصر.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc، اليوم الاثنين: "الإمام الشافعى قعد فى ٤ سنوات، وتقريبا بنى فقه جديد، هو هرم من أى زاوية فى اللغة فى الفقه فى السنة، وكان إمام أهل المحاورات والمناظرات وكان لا أحد يستطيع أن يقف أمامه لعلمه".

واستكمل: "الإمام الشافعى عمل إعجاز لما حضر إلى مصر، ووجد أحوال المصريين مختلفة عن أحوال العراقيين، فغير مذهبه، غير فى الفتوى والمسائل والمعايير والحسابات الشرعية فى المسائل الفقهية، ولم يغير فى الثوابت".