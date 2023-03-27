زوجة حسن شاكوش عن "السجدة": أنا مش شيخة.. ولا يشغلني أي هجوم

تحدثت ريم طارق زوجة مغني المهرجانات حسن شاكوش، عن سجدتها لله عز وجل في حفل الزفاف، قائلةً: "لا يشغلني أي هجوم تعرضت له، اللي مع ربنا مش بيشغله حد، أنا مش شيخة، لكني أحب الله وأؤمن به وأحاول أن أتقرب إليه وألجا إليه.. ومينفعش أعمل أي شو".

جاء ذلك خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «المحور».



من جانبه أقسم زوجها حسن شاكوش على الهواء، أنه لم يتفق معها حتى تسجد لله عز وجل، لترد زوجته: “أساسا الاتفاق حرام، أنا مش جاهلة ومش مخي واقف إنه يقولي يا ريم اسجدي، وكده كده انا هتجوز حسن شاكوش والفرح تريند”.

زوجة حسن شاكوش

وتابعت زوجة حسن شاكوش : "مكنتش محتاجة أعمل أي حاجة عشان أبقى تريند".

ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

