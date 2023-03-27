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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نزِلت من القطر | بيومي فؤاد يكشف اللحظات الأخيرة في حياة والدته

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قال الفنان بيومي فؤاد، إن والدته الراحلة كانت تحب الفن والفنانين بشكل كبير وكانت تحلم بأن ترى أحد أبنائها من الفنانين، موضحا أن والدته كانت تحب المطرب حكيم كثير وقام بإخباره بذلك.

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وأضاف بيومي فؤاد خلال حواره التليفزيوني في برنامج "أنا والقناع" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن والدته كانت لا تحب الحزن والزعل ابدا، وكان عندما ينسى اولادها مناسبة عيد الأم كانت لا تعاتب أحد وتقوم بالضحك مع اولادها.

وتابع الفنان بيومي فؤاد، أن والدته كانت مريضة سكر، وتوفيت وهي راضية عن جميع أولادها، مشيراً إلى أن قبل وفاتها ذهب إليها ليودعها قبل سفره الي الإسكندرية لمشاركته في عرض مسرحي في الصباح.

وأوضح بيومي فؤاد، قبل تحرك القطار بدقائق معدودة قام أخوه الأكبر بالتواصل معه ليبلغه بوفاة والدته عام 2007، ومن ثم قام بالنزول من القطار الى منزلها.

بيومي فؤاد قناة الحياة الفنان بيومي فؤاد اللحظات الأخيرة المطرب حكيم وفاة والدته مناسبة عيد الأم

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