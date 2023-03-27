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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 216 ألفا و678 رأس ماشية في كفر الشيخ

تحصين المواشي
تحصين المواشي

واصلت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، حملاتها لتحصين الماشية، ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وأعمال الترقيم، وتحصين الطيور، إضافة لحملات تموينية على الأسواق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه تم تحصين 37810 طيور ضد الأمراض الوبائية، في إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وتم تحصين بأجر 1100 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، كما تم تطهير سوق واحد، و 3 رياشات ، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 10 عينات ما قبل البيع من مزرعة واحدة بإجمالي 8000 طائر، كما تم منح 4 تصاريح لنقل الطيور الحية حفاظا على الثروة الداجنة.

وقال مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه تم تحصين 216 ألفاً و678 رأس ماشية من مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بمدن وقرى المحافظة، وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية، لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها، وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

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