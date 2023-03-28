الأهلي يصرف المستحقات المتأخرة للاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الهلال السوداني

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة الأهلي قامت بتحفيز اللاعبين قبل لقاء الهلال السوداني، بصرف المستحقات المالية المتأخرة، كنوع من التحفيز وطلب من مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "المعد النفسي بالنادي الأهلي عقد عدة جلسات مع اللاعبين لرفع الروح المعنوية، ولتجهيزهم نفسيًا لمواجهة الهلال السوداني، وطالبهم بعدم التعامل مع السوشيال ميديا أو التركيز فيها".

وأضاف: "الأهلي في انتظار مكافآت كأس العالم للأندية والتي تقدر بـ2 مليون دولار".