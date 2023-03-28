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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مات مقهورا.. وفاة مهندس مصري بعدما سرقت زوجته أمواله

مات مقهورا.. وفاة
مات مقهورا.. وفاة مهندس مصري بعد سرقة زوجته أمواله

حالة من الاستياء والغضب تركتها تغريدة متداولة عبر موقع التغريدات “تويتر”، لمهندس مصري فارق الحياة إثر إصابته بنوبة قلبية بسبب طمع زوجته.

نشرت إحدى رواد السوشيال ميديا تغريدة على “تويتر” تقول فيها: "واحد جارنا مهندس شغال طول عمره في السعودية، اتفاجئ بمراته شارية عمارة في المدينة وكذا قطعة أرض غير المحلات، كل ده بفلوسه وكاتباها باسمها، وحصل بينهم خلاف وسابت البيت وخدت العيال وراحت عند أهلها، الصبح بيصحوه من النوم لقوه ميت من القهرة.. أنا مقهورة عشانه".

أثارت التغريدة حزن وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب "شعور المهندس بالقهر"، ما تسبب في وفاته.

وقال أحد المغردين في تعليق على المنشور إن “الزوجة استعجلت الطمع ولو انتظرت لكانت آلت إليها كل هذه الأموال في نفس الوقت والتاريخ، لأنه موعد وفاة زوجها، لكنها سلكت الطريق الخاطئ”.

وكتب آخر: "ضريبة الغربة.. عاش وحيد ومات وحيد.. شقى الغربة صغب"، وغردت مستخدمة: "وليه الظلم والطمع.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

بينما علقت أخرى تقول: "هو اللي ساب لها فلوسه وسلم نفسه، يستاهل.. إن من أزواجكم وأولادكم عدوًا لكم فاحذروهم".
 

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