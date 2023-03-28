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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مينسك: نشر رؤوس نووية على أراضينا لا ينتهك القانون الدولي

صدى البلد

أكدت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم /الثلاثاء/، أن نشر الرؤوس الحربية النووية على أراضيها، دون تسليم مينسك أجهزة التحكم بها لا يتعارض مع معاهدة الحد من الأسلحة النووية.

وذكرت الخارجية البيلاروسية- في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن التعاون العسكري مع روسيا يجري وفق اتفاق صارم بالقانون الدولي، مشيرة إلى اضطرار مينسك إلى اتخاذ إجراءات جوابية؛ لتعزيز قدراتها الأمنية والدفاعية في ظل تعزيز قدرات دول الناتو قرب الحدود البيلاروسية.

وأوضحت أنه إضافة إلى تلك الإجراءات تواجه مينسك الضغوطات السياسية والاقتصادية والتدخل في شئون البلاد الداخلية، مشددة على أن تلك الإجراءات الغربية تمثل خطرا على الأمن القومي البيلاروسي.

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