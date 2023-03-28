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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بريطانيا تتجه لحظر غاز الضحك بعد انتشاره.. ما خطورته وأعراضه؟

صدى البلد

بعد انتشاره بطريقة مقلقة خاصة بين الشباب تعتزم الحكومه البريطانيه و على خطى الهولنديه  منع بيع غاز الضحك المخدر الرخيص والخطير وجعله متاحا فقط لأغراض المناسبات.

وعلق مايكل جوف وزير الإسكان بالمملكة المتحدة، أن متناولي الغاز لا يكتفون بتخريب الاماكن العامة فحسب بل يتناولون ايضا مادة يمكن ان يكون لها تاثير نفسي وعصبي وتساهم في السلوك المعادي للمجتمع.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أوضح انغاز الضحك هو غاز اكسيد النيتروز عديم اللون والراحة و استنشاقه يسبب نوبات من الضحك ويعطي شعور بالهدوء والبهجة واحيانا يؤدي الى الهلوسة.

وأكد التقرير ، أن له إستخدام طبي فغاز الضحك يستخدم كمهدئ ويستخدم في طب الاسنان واحيانا في عمليات الولاده وفعالياته سريعة لكنها تتلاشى بسرعة ايضا دراسات عدة وجدت انها استخدام دون اشراف طبي يعرض من يستنشقه لخطر فقدان الوعي او التعرض لحادث مروري كما ان استخدامه ايضا قد يتسبب في تضرر بالمخ.

حادث مروري الحكومة البريطانية وزير الإسكان ضحك حظر

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