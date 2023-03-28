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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجار قبل الدار.. ميكانيكي ينهي حياة جاره بدم بارد| والسبب صادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"الجار قبل الدار"،  مثل شعبي قالوه قديما وفيه حكمة بالغة، خاصة أن الجار إما أن يكون نعمة أو نقمة كبيرة كما حدث في هذه الواقعة التى جرت تفاصيلها في محافظة القليوبية، حيث تجرد "ميكانيكى" من كل مظاهر الأخلاق والإحسان وقتل جاره بسبب خلف بسيط على ركن السيارة أمام منزله. 

ولم يرض الميكانيكي بركن السيارة أمام منزله، وماكان منه إلا أن سدد عدة طعنات لجارة ليسقطة غارقا في دمائه.  

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تفاصيل صادمة

لقى عاطل مصرعه على يد ميكانيكى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، خلال مشاجرة نشبت بينهم بمنطقة تل بني تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بسبب خلافات الجيرة وقيام المتوفي بركن سيارته أمام منزل المتهم جرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم 


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة. 

 

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بورود بلاغ من مستشفى شبين القناطر المركزي، باستقبال جثة عاطل إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر إدعاء مشاجرة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة. 

مشادة بسبب ركن السيارة وراء الجريمة
 انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "محمود س س" 33 سنة عاطل مقيم قرية تل بني تميم دائرة المركز بجرح نافذ بالصدر، وتوفي على إثرها وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وبين "حافظ ش ح"، 27 سنة ميكانيكي مقيم ذات العنوان تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيرة وقيام المتوفي بركن سيارته أمام منزل المتهم باستخدام سلاح أبيض.
وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

رمضان محافظة القليوبية القليوبية القناطر مشادة كلامية

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