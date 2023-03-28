عمرها 4 سنوات.. الطب الشرعي يكشف تفاصيل وفاة كندة داخل شقتها بالقليوبية

كشف تقرير الطب الشرعي المبدئي للطفلة كندة.ع، البالغة من العمر 4 سنوات، والتي لقيت مصرعها إثر حريق نشب بغرفة نومها بشقتها الكائنة بالطابق الأرضي بدائرة قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، أنها توفيت إثر إصابتها بحالة اختناق وحروق بالوجه واليدين، والتي وصلت لنسبة 30٪.

وشيع العشرات من أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية، جثمان الطفلة إلى مقابر أسرتها بقرية منية السباع التابعة لمدينة بنها، وسط دموع وأحزان أسرتها، والذين ودعوها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حريق بمنزل مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة وسط البلد دائرة قسم أول بنها بمحافظة القليوبية.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق، وتبين نشوب الحريق في منزل مكون من ثلاثة طوابق، والحريق نشب في شقة كائنة بالطابق الأرضي والتهم غرفة النوم وبعض محتويات الشقة، وأسفر عن وفاة الطفلة كندة.ع، 4 سنوات، وجرى نقلها للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية الطفلة.