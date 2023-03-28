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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

83 مقابل 4 فقط.. مفاجأة في عدد الهجمات الإيرانية والرد الأمريكي عليها

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإيران

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط شنوا 83 هجوما على المصالح الأمريكية منذ تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة، بينما ردت الولايات المتحدة بأربع هجمات.

وأكد أوستن أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات لحماية مصالحها في الخارج كما فعلت مؤخرا ضد منشآت للحرس الثوري الإيراني.

وقال أوستن خلال جلسة الاستماع في الكونجرس الأمريكي بشأن ميزانية الدفاع، إن ميزانية البنتاجون ضرورية للحفاظ على التفوق العسكري.

وأضاف أوستن، أن الولايات المتحدة لديها أكبر ميزانية لتعزيز قدراتنا العسكرية المختلفة.

كما طالب وزير الدفاع الأمريكية الكونجرس بزيادة 30 مليار دولار في ميزانية عام 2024 الدفاعية من أجل تغطية تكاليف الذخائر.

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