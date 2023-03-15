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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي : استنزاف قدرات روسيا .. ونخشى التصعيد مع موسكو

لويد أوستن
لويد أوستن

كشف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن قدرات روسيا استُنزفت في الحرب الأوكرانية، موضحًا أن موسكو خسرت كثيرًا من أصدقائها.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال أوستن: "كان على روسيا أن تعتمد على إيران وكوريا الشمالية وكان عليها استخدام معدات تعود إلى الحرب العالمية الثانية"، موضحًا أن قدرات روسيا وأصدقائها نفدت.

ولفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لديه الآن دليل على أن الولايات المتحدة ستدعم حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل".

وأضاف: "لكن بوتين ما زال يأمل أن يتمكن من إرهاق أوكرانيا وانتظار خروجنا"، مستطردًا “لذلك لا يمكننا أن نتخلى عن كييف، ولن نفعل ذلك”.

ولفت وزير الدفاع الأمريكي إلى أن واشنطن تخشى من التصعيد ولذلك تبقي خطوط الاتصال مفتوحة مع موسكو.

وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن روسيا الحرب الأوكرانية موسكو ايران

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