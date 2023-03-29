بمكون واحد من مطبخك مفعوله خارق ضد أمراض القلب

فوائد صحية عديدة لتناول الجوز فهو غني بالدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن أفاد الباحثون مؤخرًا أن الجوز ، على وجه الخصوص ، يمكن أن يقلل من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية .

ما هي فوائد الجوز لصحة القلب؟



وفقا لموقع بولد سكاى الهندي الجوز يفيد القلب و صحة الأمعاء والقلب والأوعية الدموية. وفقًا لبحث حديث ، تم ربط التغيرات في بكتيريا الأمعاء بارتفاع ضغط الدم وانخفاض HDL أو مستويات الكوليسترول "الجيدة".

ونظرًا لأن الجوز يحتوي على مستوى عالٍ من حمض ألفا لينولينيك (ALA) ، الذي يعزز صحة الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية ، فقد درست هذه الدراسة كيفية تأثير الجوز على صحة الأمعاء وصحة القلب

وجد الباحثون مستويات أعلى من بكتيريا Gordonibacter لدى الأشخاص الذين يستهلكون الجوز بانتظام. هذه البكتيريا مسؤولة عن استقلاب المركبات النباتية.

تساهم هذه الدراسة في فهم التعديل المرتبط بالجوز لميكروبيوم الأمعاء ، والذي يمكن أن يكون له تأثير كبير على فهم كيفية تأثير صحة الأمعاء على صحة القلب والأوعية الدموية.

الجوز لصحة القلب

إلى جانب كونه مصدرًا غنيًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية ، يحتوي الجوز أيضًا على حمض ألفا لينولينيك ، والذي ثبت أنه يحسن صحة القلب والأوعية الدموية و تقليل الالتهاب ، وتحسين توازن الكوليسترول ، وانخفاض ضغط الدم ، وتقليل خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية وقد يكون من المفيد تناول 7-14 حبة جوز يوميًا كجزء من نظام غذائي مغذي لتحسين صحة الأمعاء وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب .

قد يؤدي تناول كوب واحد من الجوز يوميًا إلى تحسين صحة القلب .

نتيجة لتغيير النظام الغذائي وتعديل تكوين الجراثيم المعوية والتمثيل الغذائي - على سبيل المثال ، البدء في تناول الجوز كل يوم - قد نكون قادرين على تحسين الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك ، مطلوب بحث إضافي.