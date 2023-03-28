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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ستهم الحلقة 6.. استيلاء جهاد سعد على منزل روجينا

مسلسل ستهم
مسلسل ستهم

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل ستهم، تطورات كثير في الأحداث، خاصة بعدما تصدرت الحلقات الأولى تريند مواقع التواصل الاجتماعي واشعلت روجينا، السوشيال خاصة في ظل الظلم الذي تتعرض له ستهم" روجينا" من شقيقها، خلال أحداث المسلسل،  ورفضه إعطاءها حقها الشرعي في ميراث والدها، بل والتعدي عليها بالضرب، مما خلق حالة من التعاطف من قبل الجمهور معها بل والدفاع عنها ومحاولة مساعدتها.

بدأت الحلقة السادسة لمسلسل ستهم، باستيلاء رماح الشخصية التي يقدمها "جهاد سعد"، على منزل ستهم " روجينا"، بعدما طردها منه الحلقات السابقة، وحدث مشاهدة بينه وبين نجاة "نانسي صلاح" شقيقة الصغري، بسبب ما فعله في ستهم، ولكن يصر على موقفة بعدم إعطاء ستهم، ميراثها، نظرا لقيامها بمحاولة رفع قضية ضده في المحاكم للحصول على ميراثها.

ثم تنتقل الأحداث لمنطقة الجبل الأبيض، الذي تعيش فيه ستهم، مع شقيقها الأصغر جبر "محمد عبد الحافظ"، و وزوجته بخيته"غادة طلعت"، والتي تعرض على زوجها جبر أخذ ابن ستهم الأكبر عبد الرحمن إلي مكان عمله في منطقة الجبل، ليكون معه، وبالفعل يوافق على أخذه، ويجعله يجلس في مكان بالجبل ينتظره حتى ينتهي من عمله، ولكنه يترك المكان ويحاول عبد الرحمن البحث عن خاله جبر في الجبل، وفي نفس الوقت تأتي ستهم" روجينا"، للبحث عن عبد الرحمن لكي تطمئن عليه.

وتنتهي الحلقة السادسة من المسلسل بمشهد صادم يحبس الأنفاس، بشأن عبد الرحمن ابن ستهم" روجينا"، في ظل تهديد "لودر" لحياته أثناء وجوده في منطقة المحاجر بالجبل الأبيض، ومحاول كلا من ستهم "روجينا"، وجبر" لفت انتباهه ليحذر من الخطر القادم نحوه، مما يخلق العديد من التساؤلات حول مصيره خلال الحلقات المقبلة.

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

ستهم مسلسل ستهم جهاد سعد روجينا مسلسل ستهم الحلقة 6

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