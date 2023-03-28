تحية لأم الدنيا.. رائد إمارتي يلتقط فيديو لمصر من الفضاء

نشر رائد الفضاء الإماراتي «سلطان النيادي» تحية من خارج الأرض إلى مصر في مقطع فيديو يوثق لحظة مرور مركبته عليها.

وذكر رائد الفضاء الإماراتي وصية الشيخ «زايد بن سلطان آل نهيان» على مصر عندما قال: "نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائمًا إلى جانب مصر».

قال سلطان النيادي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر من محطة الفضاء الدولية: "في حب مصر ونحن على هذا الحب باقون.. تحية إلى مصر، تحية إلى أم الدنيا وعاصمتها القاهرة وتحية إلى أهلها وناسها الطيبين من الفضاء».

كان رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي قد انطلق في رحلة إلى الفضاء قبل أيام قليلة بصحبة طاقم المهمة "crew-6"، تستمر لمدة 6 أشهر.

وسيخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، بالإضافة إلى مشاركته بتجارب علمية في 10 مجالات حيوية طوال مدة المهمة.