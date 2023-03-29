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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الماندو أكلة كوري شهيرة.. تعرف على طريقة عملها| الوصفة

صدى البلد

قالت ندى الباشتلي متخصصة في الطبخ الكوري، إن من الأكلات الصيني المشهورة "الماندو" وهو عبارة عن عجينة يتم تسويتها على البخار، وأن ما يفرق الاكل الكوري عن الاكل الياباني والصيني هو"زيت السمسم".


فزيت السمسم الكوري هو زيت صافي تماما وهو ما يكسب الاكل الكوري شهرتة عن باقي الاكلات إضافة الى رائحتها القوية النفاذة.

وعرضت ندي طبق كوري شهير خلال لقائها ببرنامج"ست الستات" المذاع علي فضائية صدي البلد تقديم الإعلامية دينا رامز، وهو ما يسمي بال" طابوكي" وهي عبارة عن عجيبنة دقيق الأرز الحار، وطريقة عمله هي ومكوناتة هي" دقيق يضع علية مياة دافئة وصولا للقوام العجيني يتم تشكيلها+ تقطيع جزر+ وبصل اخضر+ سوسيس ثم يتم وضعهم علي صوص "الكوتشر جانك" ويوجد ايضا بديل لهذا الصوص وهو"سكر+ بابريكا+ خل+شطة+صوص السمك+ملح".

واسترسلت متخصصة الطبخ الكوري في عرض الأطباق الشهيرة الكورية وهو "ينيون تشيكن" وهو طبق شبية ب"السويت أند ساو"ر وهو عبارة عن فراخ مقلية مقرمشة مقلية بالنشا مضاف اليها سكر و صوص "الكوتشر جامب "وهو معجون الفلفل الحار.

وأضافت ندى بعض الوصفات الكورية مثل "الماندو" وهو عبارة عن دقيق مضاف اليه مياة دافية ورشه ملح ويتم تشكيلها ثم يتم حشوها ب "لحمة مفرومة+جزر+بصل أخضر+كابوتشا" ثم يتم إضافة سكر وزيت سمسم وصويا صوص وملح، ويمكن تغير الحوشات بالجمبري أو الخضار أو اللحمة المفرومة".

 

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