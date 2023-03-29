تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. ومفاجأة سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة الهلال.. أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها:



مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

وجهت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، رسالة عاجلة لـ المواطنين بخصوص حالة الجو خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وقالت إن درجة الحرارة اليوم مرتفعة، واليوم تسجل درجة الحرارة 26 درجة، ولكن الغد سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن درجة الحرارة في فترة الليل تنخفض عن النهار بـ 12 درجة، ولذلك على المواطنين توخى الحذر، وهذه الفترة هي فترة المرض الجوي “عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية”.

عاجل| مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن مشاركة الشناوي بمباراة الهلال السوداني



أكد الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي لـ النادي الأهلي، أن المؤشرات الأولية تؤكد أن حارس مصر الأول والنادي الأهلي محمد الشناوي سيكون متواجدًا فى مباراة الهلال السوداني يوم السبت المقبل.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن التقرير المبدئي يؤكد أن الشناوي سيشارك فى المباراة.



وكشف أن إصابة الشناوي كانت إجهاد فى العضلة الخلفية، وهناك تواصل بين طبيب الأهلي و الجهاز الفنى لـ المنتخب الوطنى لعمل الفحوصات.

محمود الخطيب لا يتحدث مع أحد بأمر الأطباء.. تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الأهلي

أكد الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي لـ النادي الأهلي، أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تعرض لـ وعكة صحية، ولكن هو الآن بخير.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الخطيب كان فى رحلة علاجية بـ باريس، وأن التقارير الطبية كانت تطالبه بالراحة والابتعاد عن أى توتر، ولكن الخطيب يتابع كل شيء بنفسه.

الأهلي يكشف عن رسالة الخطيب بشأن استقبال بعثة الهلال السوداني.. فيديو



أكد الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذى لـ النادي الأهلي، أنه تم استقبال بعثة الهلال السوداني، فى صالة كبار الزوار، عقب وصولها لـ مطار القاهرة الساعة الرابعة اليوم.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الكابتن محمود رئيس النادي الأهلي وجه باستقبال البعثة وتوفير جميع المطالب.

بداية كسر هيمنة الدولار.. دول العالم الكبرى تقرر التعامل بعملاتها الوطنية.. فيديو



تساءل الإعلامي أحمد موسى، عن إمكانية دفع أمريكا ثمن هيمنتها على العالم عبر الدولار؟، وتأثير ذلك على ما شهده العالم خلال السنوات الثلاثة الماضية، مؤكدًا أن الإجابة هي نعم.

وتناول أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، خبر بورصة شنغهاي للبترول الذي أفاد باستيراد الصين 65 ألف طن غاز مسال من الإمارات، ودفع ثمنه باليوان الصيني؛ وهو الأمر الذي يتم لأول مرة بين الدولتين.



الأهلي يوجه رسالة عاجلة للجماهير قبل لقاء الهلال السوداني.. فيديو

أكد الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي لـ النادي الأهلي، أن الجميع لديه ثقة في أن تقدم جماهير الأهلي صورة مميزة، بمباراة الهلال السوداني، وأن يكون هذا الحضور بداية لاكتمال المدرجات بالجماهير.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن النادي الأهلي يريد أن من الجماهير تقديم لوحة فنية وصورة مشرفة ومميزة، بالمباراة التى ستقام يوم السبت المقبل.



ولفت، إلى أن الجمهور اللاعب رقم واحد في المباريات، وبطولات الأهلي تحقق بـ مساندة الجماهير، والجميع سيشجع بالروح الرياضية.

أحمد موسى: أمريكا ستعاني في الفترة المقبلة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أمريكا ستتوجع وتعاني فى الفترة المقبلة، بعد قيام الصين وبورصة صينية بإتمام أولى معاملات الغاز المسال بـ اليوان.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الصين ستتعامل بعملتها، وأن الصين تعمل على وضع عملتها الوطنية فى تعاملاتها مع دول العالم.

ولفت أحمد موسى، إلى أن هناك 5 دول فى الفترة المقبلة سيكون لهم عملة للتعامل بها، وما يحدث الآن رسالة عاجلة لـ أمريكا، بأن الجميع سيرفض ما تفعله.

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 يتحرك



نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، أمس الثلاثاء مارس 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



