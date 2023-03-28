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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بداية النهاية للدولار

أحمد موسى: أمريكا ستعاني في الفترة المقبلة

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أمريكا ستتوجع وتعاني فى الفترة المقبلة، بعد قيام الصين وبورصة صينية باتمام أولى معاملات الغاز المسال بـ اليوان.

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وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الصين ستتعامل بعملتها، وأن الصين تعمل على وضع عملتها الوطنية فى تعاملاتها مع دول العالم.

ولفت أحمد موسى، إلى أن هناك 5 دول فى الفترة المقبلة سيكون لهم عملة للتعامل بها، وما يحدث الآن رسالة عاجلة لـ أمريكا، بأن الجميع سيرفض ما تفعله.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة فى أمريكا يزيد من معدلات التضخم عالميا، وأن السعودية تعمل على أن يكون التعامل بالعملات الخاصة بكل بلد، ولا يكون التعامل بالدولار فقط.

وتابع أن السعودية تتعامل مع الصين وروسيا بعملتها الوطنية، وأن أمريكا تتحكم فى العالم بالدولار، وتبحث عن الاستحواذ على الاقتصاد فقط منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أن اليوم لا يوجد دولة كبيرة وصغيرة، ولكن الجميع يسعى ليكون الأقوى، وأن أمريكا فى الفترة المقبلة ستعاني.

وأوضح أن أمريكا لا ترسل أى كتكوت صغير لـ أى دولة، ولكن أمريكا تبحث فقط عن مصالحها، وأمريكا تتجه لـ أفريقيا الآن بعد تدمير الدول.

 

أمريكا أحمد موسى بورصة صينية الصين

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