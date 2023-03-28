عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن عودة الحياة لطبيعتها بشمال سيناء: كإنك في إمبابة.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء، قائلا: "كإنك في إمبابة".

txt

أحمد موسى عن مظاهرات إسرائيل: ميعرفوش حاجة عن الديمقراطية.. فيديو

txt

أحمد موسى: توجيه الرئيس بدراسة مقترح الإشراف القضائي على الانتخابات ضمانة حقيقية

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "المشاهد من شمال سيناء مشاهد تبسطك ومشاهد لم نراها من 10 سنوات"، لافتا: "لم نرى الشيخ زويد أو العريش من 10 سنوات كما نراها حاليا".

 

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "رفح الجديدة مدينة متكاملة والمباني الجديدة تنتظر الأهالي"، مضيفا: "الحياة عادت لطبيعتها في شمال سيناء".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "كان هناك إرهاب وخونة يريدون خطف تلك المنطقة"، مشيرا: "سيناء كلها ستكون تنمية وسيتم تعميرها والحياة تعود دون إرهاب".



واسترسل: "التضحيات من رجال الجيش والشرطة هما السبب فيما وصلت إليه سيناء حاليا، ودفعوا الثمن غاليا"، مضيفا: "ما نراه في مسلسل الكتيبة 101 هي تضحيات الجيش والشرطة".


وقدم التحية لأهالي شمال سيناء لما قدوه من تضحيات أمام الإرهاب، معقبا: "لكم كل التحية والمحبة، وشكرا على ما تقومون به لبلادكم"، مضيفا: "مشاهد لم نراها منذ 10 سنوات والحياة تعود لطبيعتها بعد اقتلاع جذور الإرهاب".

شمال سيناء سيناء الإعلامي أحمد موسى الشيخ زويد برنامج على مسئوليتي أحمد موسى العريش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد .. اللحظات الأولى لحادث المعتمرين المروع في السعودية

كاشفا المتسبب الحقيقي في الأزمة.. كهربا يوجه رسائل قوية لجماهير الأهلي والزمالك| تفاصيل مثيرة

5 سنوات و100 ألف جنيه غرامة| هل توقف العقوبات التلاعب بأسعار السجائر؟

استدرجها من قنا إلى القاهرة.. طالبة تهرب من فضيحة الصور لعلاقة تنهي براءتها

مصرع العشرات في حادث مروري لمعتمرين في السعودية | فيديو

تقلبات حادة..الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

كولر يستبعد نجمي الفريق من قائمة الأهلي قبل مواجه الهلال

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي يهاتف رئيس وزراء العراق.. تفاصيل

دعاء اليوم السادس من رمضان مستجاب .. ربي إنا نسألك كل الرضا

المعاش قليل.. فنان مغربي شهير يشعل النيران في نفسه بالشارع

السعودية.. الكشف عن جنسيات المعتمرين في الحادث المروري المروع | فيديو

قبل مواجهة الهلال السوداني والأهلي .. وفاة والد حسين الشحات

حماة الوطن يثمن استجابة الرئيس لمقترح الإشراف القضائي: دلالة كبرى على متابعته الدقيقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة موجعة ضد المتسبب في انهيار الأخضر..جمع 40 مليار دولار وسقط في قبضة الشرطة

مذاق لذيذ.. طريقة تحضير الكيك بصوص الفراولة

طريقة عمل مقبلات رمضان .. وصفات سهلة

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من القهوة بعد الفطار؟

فيديو

نهاية مارس.. العالم الهولندي هوجربيتس يحذر من وقوع زلزال ويؤكد صحة توقعاته

نهي العمروسي: شوفت أحلي رقص بلدي فى السجن..وكانوا بيقولولي عنبر الاعدام عايزك

نهي العمروسي: شعرت بالصدمة بعد معرفتي بزواج ابنتي سرا..وأخطأت في تربيتها

سوهاجية تتفنن في ضبط خيانة زوجها مع سلفتها "مرات أخوه"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ