أحمد موسى عن عودة الحياة لطبيعتها بشمال سيناء: كإنك في إمبابة.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء، قائلا: "كإنك في إمبابة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "المشاهد من شمال سيناء مشاهد تبسطك ومشاهد لم نراها من 10 سنوات"، لافتا: "لم نرى الشيخ زويد أو العريش من 10 سنوات كما نراها حاليا".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "رفح الجديدة مدينة متكاملة والمباني الجديدة تنتظر الأهالي"، مضيفا: "الحياة عادت لطبيعتها في شمال سيناء".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "كان هناك إرهاب وخونة يريدون خطف تلك المنطقة"، مشيرا: "سيناء كلها ستكون تنمية وسيتم تعميرها والحياة تعود دون إرهاب".





واسترسل: "التضحيات من رجال الجيش والشرطة هما السبب فيما وصلت إليه سيناء حاليا، ودفعوا الثمن غاليا"، مضيفا: "ما نراه في مسلسل الكتيبة 101 هي تضحيات الجيش والشرطة".



وقدم التحية لأهالي شمال سيناء لما قدوه من تضحيات أمام الإرهاب، معقبا: "لكم كل التحية والمحبة، وشكرا على ما تقومون به لبلادكم"، مضيفا: "مشاهد لم نراها منذ 10 سنوات والحياة تعود لطبيعتها بعد اقتلاع جذور الإرهاب".