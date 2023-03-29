سرق الموتوسيكل من قدام البيت.. كاميرا مراقبة تفضح حرامي السويس|شاهد

انتشر مقطع فيديو صادم يوثق لحظة سرقة موتوسيكل من أمام منزل في السويس.

في المقطع المتداول، يظهر حرامي السويس وهو يسرق الموتوسيكل من أمام المنزل معتقدًا بأن أحدًا لا يراه، ولكن الله يرى.

وكان جزاؤه أن التقطت كاميرات المراقبة في أحد شوارع السويس لحظة السرقة ونشرها صاحب الموتوسيكل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفضح الحرامي ومحاولة التعرف عليه.

يبدأ المقطع بشاب يمر في الشارع الموجود به الموتوسيكل خلال وقت باكر من النهار، وعندما يتأكد من عدم وجود أحد يراه يأخذ الدراجة النارية ويهرب.

انتشر المقطع تحت تنويه كتب فيه: "ماكينة بوكسر بجاج سوداء رخصه السويس (ط ف 53211) اتسرقت الساعه 6 الصبح من الجناين خلف مول الربيع، اللي يلاقيها أو يعرف الحرامي ده يتصل برقم (...) أثابكم الله كل خير".

https://fb.watch/jzEsf5tqby/