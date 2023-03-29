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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تيسيرات للتصالح على المباني المخالفة بالقانون الجديد| تفاصيل

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

حمل قانون التصالح في مخالفات البناء في طياته العديد من المزايا لمنح الفرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم المخالفة.

 ومنح القانون تيسيرات جديدة  بشأن استثناء إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع ، والتصالح بالقرى وتوابعها ، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار. 

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و وضع القانون عدة شروط للتصالح في وحدات البناء المخالفة ، حيث نص  القانون على أن قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:

 

1- استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.
2- صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.


وطبقا للقانون ، يكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها. 

 

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