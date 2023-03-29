شاهد.. حمزة يوسف يؤم الصلاة في مقر رئاسة وزراء اسكتلندا

فاز حمزة يوسف صاحب الـ 37 عاما برئاسة وزراء اسكتلندا، كأول زعيم مسلم لبلد غربي في التاريخ، خلفا لنيكولا ستريجن.

وانتخب الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم في إسكتلندا حمزة يوسف زعيما جديدا له، ليكون أول زعيم مسلم لبلد غربي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وبعد انتقال رئيس وزراء اسكتلندا الجديد إلى مقر الحكم رفقة عائلته، قرر حمزة أن يقيم الصلاة مع أفراد أسرته، وأمّهم فيها داخل مقر الحكم، حيث تم تداول الصور على نطاق واسع في الصحف البريطانية.

وولد حمزة يوسف في جلاسكو عام 1985 ووالده هو مظفر يوسف من البنجاب الباكستانية، وكان قد هاجر والد حمزة رفقة الأسرة إلى اسكتلندا عام 1960.

ووالدته هي شايتسا بوتا ولدت في كينيا، وتنحدر أسرتها من جنوب آسيا.

وتخرج حمزة من جامعة جلاكسو باسكتلندا، وحصل على ماجستير العلوم السياسية عام 2007.