في أول زيارة رسمية منذ توليه العرش.. وصول الملك تشارلز الثالث وزوجته إلى ألمانيا

وصل الملك تشارلز الثالث اليوم الأربعاء، عاصمة ألمانيا برلين في أول زيارة رسمية له خارج البلاد منذ توليه العرش، برفقة قرينته كاميلا.

وكان من المقرر أن يزور الملك فرنسا أولاً قبل توجهه لألمانيا إلا أن ألغيت الزيارة بسبب الاحتجاجات في فرنسا بسبب قانون رفع سن التقاعد.

واتخذت ألمانيا إجراءات أمنية مشددة مع انتشار كثيف للقوى الأمنية في برلين حيث سيبقى الملك تشارلز وكاميلا يومين قبل أن ينتقلا إلى هامبورج والتي ستكون محطتهم الأخيرة في الزيارة يوم الجمعة القادم.

ومن المقرر أن يتوجه الملك إلى قصر الرئاسة الألمانية الأن، حيث يقام حفل استقبال في إطار هذه الزيارة التي تشكل مناسبة رسمية للاحتفاء بعلاقات الصداقة بين البلدين.

ويذكر أن الرئيس الألماني وصف زيارة الملك تشارلز قبل توليه العرش أن زيارته تعتبر بادرة أوروبية هامة.

كما شدد خلال دعوته للملك في جنازة الملكة إليزابيث الثانية في شهر سبتمبر الماضي، أن ألمانيا وأوروبا يريدان إقامة علاقات وثيقة وودية مع المملكة المتحدة حتى بعد بريكست".