الحبس والغرامة.. عقوبات مشددة تنتظر متهم بفك شفرات القنوات الفضائية في الشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المحل المشار إليه ، وأمكن ضبط (مالك المحل) ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (عدد 55 جهاز "ريسيفر" ماركات مختلفة محملين ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص –جهاز "وحدة معالجة مركزية" محمل على القرص الصلب الخاص بها برامج لفك تشفير القنوات المشفرة - عدد 3 جهاز أنتنا هوائى إستقبال لاسلكى بعيد المدى) وبمواجهته أقر بإرتكاب المخالفات سالف الذكر بقصد تحقيق الربح المادى.

عقوبة إنشاء شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت



واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت” جريمة إنشاء شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت وسرقة خدمات قنوات البث المسموع والمرئى .

ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .