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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيطرة كاملة.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن نشر أسلحة نووية في بيلاروس

إعلان عاجل من أوكرانيا
إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن نشر أسلحة نووية في بيلاروس

قال المتحدث باسم المخابرات الأوكرانية، أندري تشيرنياك، إن المخابرات الأوكرانية، مع شركاء من دول أخرى، تراقب قضية نشر محتمل لأسلحة نووية في بيلاروس، مشيرا إلى مشكلة تخزين الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا.

وقال تشيرنياك: "نحن نتحكم في الوضع الذي يحدث على أراضي بيلاروس، على وجه الخصوص، حيث توجد الوحدات الروسية. ونتحكم في الوضع داخل روسيا أيضًا. هذه أولوية ليس فقط في الخدمات الخاصة الأوكرانية، ولكن أيضًا في المجتمع الدولي نحن نسيطر سيطرة كاملة".

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وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو ومينسك اتفقتا على أنهما، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستنشران أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

وأوضح بوتين أن روسيا لا تنقل أسلحتها النووية إلى بيلاروس، لكنها تفعل ما تفعله الولايات المتحدة منذ عقود.

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