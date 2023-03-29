عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن بوست: بوتين ليس لديه النية لأي تسوية سلمية لحرب أوكرانيا

صدى البلد

 أكد مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه النية للتوصل لتسوية سلمية للحرب المشتعلة حاليا في أوكرانيا بين القوات الروسية والأوكرانية والتي تدور رحاها في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.


وأضاف المقال، الذي كتبته الصحفية راشيل بانيت، أن وزير خارجية أمريكا انتوني بلينكن أعلن أمس الثلاثاء عن شكوك واشنطن بشأن مبادرة السلام التي أعلنتها الصين الشهر الماضي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا حيث أنها قد تكون مجرد حيلة لتثبيت الموقف الحالي في ساحة القتال مما يتيح الفرصة للجانب الروسي لتعزيز قبضته على الأراضي التي تقع تحت سيطرته في الوقت الحالي.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكية، كما يشير المقال، أن تلك المبادرة من جانب الصين قد لا تعدو كونها مناورة من أجل كسب الوقت لصالح القوات الروسية لتعزيز صفوفها والاستعداد لشن هجمات جديدة على القوات الأوكرانية.


وتستطرد الكاتبة أنه بعد أن دخلت حرب أوكرانيا عامها الثاني في الرابع والعشرين من فبراير الماضي فقد بات من الواضح أنه ليس هناك بارقة أمل تلوح في الأفق تدل على رغبة الرئيس الروسي لوضع نهاية لتلك الحرب.
 

ويتناول المقال الموقف الراهن في ساحة القتال في أوكرانيا حيث يشير إلى تقديرات خبراء معهد دراسات الحرب الأمريكي أن القوات الروسية تسيطر الآن على حوالي 65 بالمائة من مساحة مدينة باخموت الاستراتيجية في شرق أوكرانيا والتي شهدت واحدة من أعنف المعارك في الصراع الحالي بين الطرفين، حيث يؤكدون أن القوات الروسية تحقق انتصارات ملحوظة حول مدينة باخموت منذ عدة أشهر حيث تسعى إلى تطويق مدينة افديفكا في إقليم دونتيسك.


كما يشير المقال كذلك إلى تصريحات الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي التي يقول فيها أنه من الممكن وضع نهاية سريعة لتلك الحرب إذا ما بادرت الدول الغربية في تزويد بلاده بما تحتاجه من أسلحة متطورة لمواجهة القوات الروسية.


وتعرب الكاتبة عن اعتقادها أن تلك التصريحات من جانب الرئيس الأوكراني تأتي في إطار المناشدات المتكررة للدول الغربية للإسراع في تزويد بلاده بالأسلحة المتطورة التي تحتاجها لمواكبة تطورات الموقف في ساحة القتال.


ويشيرالمقال في الختام إلى أن تلك التصريحات من جانب الرئيس الأوكراني تأتي في وقت تسلمت فيه أوكرانيا بالفعل دبابات ألمانية وبريطانية إلى جانب مركبات قتالية من الولايات المتحدة ضمن سلسلة من المساعدات العسكرية التي تقدمها الدول الغربية لكييف من أجل تحقيق التوازن العسكري للقوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار لهذه الأسباب.. تراجع سعر الفراخ البيضاء 40 جنيها اليوم الأربعاء

وانت مغمض.. شوبير يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

أوامر الجن.. اعتداء دجال على طفلة أمام والدها لاستخراج الآثار| القصة الكاملة

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

لأول مرة الفراخ تسجّل 54 جنيهًا| تحرك بسوق الدواجن والسبب غير متوقع

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة.. محمد الشناوي يشارك في مباراة الأهلي والهلال السوداني

زلزال قوي يضرب جزر فيجي في المحيط الهادئ

الزمالك والمريخ السبب . أزمة تعصف بمواجهة الأهلي والهلال بدوري أبطال إفريقيا

حبس أب قتل ابنته بالدقهلية بسبب تبولها اللاارادي

فدية الصيام.. لجنة الفتوى توضح مقدارها للحامل والمريض

الوزراء يقدم تحليلا للتأثيرات الاقتصادية لفقدان التنوع البيولوجي وسياسات المواجهة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة متكاملة على الفطار.. شاهد طريقة عمل المكرونة بالكبدة

حاولت النجاة من حريق فماتت من الدور السادس.. قصة وفاة ملكة جمال البرازيل

حلق أحمد الفيشاوي على سجادة الصلاة يثير الجدل ... شاهد

فوائد الكركديه في رمضان.. ماذا يحدث للجسم عند تناوله يوميا

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ