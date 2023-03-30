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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بزراعي ملوي بالمنيا

حادث تصادم بالمنيا
حادث تصادم بالمنيا

أصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل بالطريق الزراعي أمام قرية المحرص التابعة لمركز ملوي جنوب المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 14356 ربع نقل والسيارة رقم 2417 ملاكي بالطريق الزراعي القاهرة أسوان أمام  مركز ملوي.

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بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وهم: هند. س. ا 45  سنه وسحر. ص 43 عاما وعمر. ف 27 عاما وأحمد. ف. ح 22 عاما يقيمون في مركز أبوقرقاص، وشخص خامس مجهول الأسم والعنوان.

تم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تبين إصابة الأولي باشتباه نزيف داخلي بالبطن، والثانية بغيبوبه تامه، ومن الثالث للخامس باشتباه كسور وسحجات وكدمات.
تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثاره وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

المنيا حادث حادث تصادم الأجهزة الامنية القاهرة اسوان تصادم بين سيارتين مستشفي ملوي التخصص

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