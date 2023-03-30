بالتصويت.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشأن اختيار مدرب الزمالك

حرص الاعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، على مشاركة جمهور الكرة المصرية تفاصيل اختيار المدير الفني لنادي الزمالك.

وكتب عبر فيسبوك: "اللجنة المكلفة باختيار مدرب الزمالك أوقفت الاتفاق على أي مدرب جديد من جانب الإدارة، اختيار المدرب سيكون بالتصويت منهم فقط في جلسة خلال ساعات.. والتصويت بين ٤ مدربين ودخل مرشح هو السويسري جيراردو سيواني وآخر برتغالي على قائمة التصويت".

وتابع: “إدارة الزمالك تقريبا متفقة مع ال٤ مدربين على كل شيء الفلوس والجهاز المعاون.. التصويت بين أعضاء اللجنة هو من سيحسم الأمر”.

من جانب اخر، تلقى نادي الزمالك تأكيدات من قبل الاتحاد الإفريقي برفض إقامة تدريب الأبيض وفريق المريخ السوداني الخميس باستاد القاهرة قبل مباراة الفريقين، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.