أحمد العوضي : اللهجة الصعيدي صعبة وأحتاج للاندماج المباشر معهم في كل المواقف|فيديو

جسد الفنان أحمد العوضي شخصية جابر الكوماندا فى مسلسل ضرب نار وهي شخصية صعيدية، وهو شيئ تجسيده ليس بالسهل، مضيفا أنه تعامل مع الصعايدة وتعايش معهم لفترات طويلة حتي يستطيع التمكن من اللهجة باحترافية.

وأضاف أحمد العوضي خلال تصريحات إعلامية، أن التعايش مع الصعايدة والاندماج معهم هو سر نجاح الشخصية.

وأكد أحمد العوضى أن تجسيد أدوار الصعايدة أمر صعب، والتحدث بسرعة باللهجة الصعيدية في التمثيل يتطلب التعايش مع الصعايدة في كل المواقف في العصبية وفي النفور وايضا في التعامل مع الاصدقاء، ولفترة طويلة.

وأشار إلى أن اللهجة الصعيدية صعبة وتعلم كل المواقف بالطريقة الصعيدية يحتاح وقت طويل.