صحف السعودية| موعد إجازة عيد الفطر.. أمطار رعدية بـ معظم المملكة.. وضع آلية لمنح الرخص التعدينية داخل المحميات .. مديرة صندوق النقد تناشد الدول القوية على مساعدة البلاد الضعيفة

أمطار رعدية على معظم أنحاء المملكة

وزارة الصناعة وهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية تتفقان على آلية

محافظ الطائف يستعرض مشاريع برنامج الهندسة المعمارية بجامعة الطائف

"مصرف الراجحي" ينتهي من إصدار صكوك بقيمة مليار دولار

إعلان وزارة الصحة السعودية عن موعد إجازة العيد الفطر المبارك

«صندوق النقد»: على الدول القوية نسبياً مساعدة تلك المثقلة بالديون





تناولت الصحف السعودية اليوم الخميس ، عدة مواضيع هامة المحلية منها والدولية.



جريدة الرياض

ونشرت جريدة "الرياض" توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بحالة طقس يوم الخميس، وهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية (رفحا) ومرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 30 - 60 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25 - 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاث أمتار على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط ومن نصف متر إلى متر وربع على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 30 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

كما نشرت جريدة "الرياض" عن ألية جديدة اتفق عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية وهي "آلية منح الرخص التعدينية داخل أراضي محمية الملك عبد العزيز الملكية"، وذلك تطبيقاً للأمر السامي الكريم القاضي بوضع آلية تُمكن وزارة الصناعة والثروة المعدنية من الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص التعدينية داخل المحميات الملكية.

ووقع الآلية وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات التعدينية المهندس صالح بن عبدالله العقيلي، والرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية ناصر بن راشد الناصر.

صحيفة المدينة

كما نشرت صحيفة "المدينة" عن لقاء الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مكتبه اليوم، عميد كلية الهندسة بجامعة الطائف الدكتور أحمد الأحمدي.

واطلع خلال اللقاء على جملة من مشاريع تخرج طلبة الجامعة لبرنامج الهندسة المعمارية، التي بلغت أكثر من ٤٠ مشروعا، تهدف إلى خدمة التنمية في عدد من المسارات الصحية و السياحية والتاريخية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المسارات الهادفة في تنمية البيئية بالمحافظة، وتعزيز الموارد الذاتية في توليد الوظائف المستقبلية.



كما نشرت "المدينة" عن إعلان مصرف الراجحي عن انتهاء طرح صكوك ذات أولوية غير مضمونة مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة مليار دولار بموجب برنامجه للصكوك الدولية.

وقال المصرف أن تسوية إصدار الصكوك المستدامة ستكون بتاريخ 5 أبريل 2023.

وأضاف أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 5 آلاف صك (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، بقيمة اسمية 200 ألف دولار، لتصل قيمة الطرح إلى مليار دولار، بما يعادل 3.75 مليار ريال.

وأشار إلى أن مدة استحقاق الصكوك 5 سنوات، بعائد سنوي 4.75%، ويجوز الاسترداد المبكر قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك المستدامة.

ولفت المصرف إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.



صحيفة عكاظ

نشرت صحيفة عكاظ السعودية إعلان وزارة الصحة السعودية عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك وستبدأ من يوم 22 من شهر رمضان الجاري

وقالت الوزارة: في بيان «إجازة عيد الفطر المبارك للمنسوبين السعوديين ستبدأ بنهاية دوام الخميس الموافق ٢٢ /‏‏‏ ٩ /‏‏‏ ١٤٤٤هـ على أن يستأنفوا أعمالهم بعد التمتع بها الأربعاء الموافق ٦ /‏‏‏ ١٠ /‏‏‏ ١٤٤٤هـ، في حين ستبدأ إجازة عيد الفطر المبارك لمنسوبي الوزارة من غير السعوديين بنهاية دوام الخميس الموافق ٢٩ /‏‏‏ ٩ /‏‏‏ ١٤٤٤هـ، على أن يعودوا إلى أعمالهم بعد التمتع بهذه الإجازة في يوم الثلاثاء ٥ /‏‏‏ ١٠ /‏‏‏ ١٤٤٤هـ».

وأوضحت الوزارة، أن نسب العاملين خلال عطلة عيد الفطر المبارك ستكون وفق ما هو معمول به مسبقاً، على أن تكون أولوية التكليف للعاملين في الأقسام الطبية التي تستدعي لها حاجة العمل، مشيرة إلى أنه سيتم تعويض المكلفين بالعمل في إجازة العيد بأيام تعويضية، لافتة إلى استمرار الالتزام بساعات العمل المحددة للمرافق الصحية حسب الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

جريدة الشرق الأوسط



نشرت جريدة الشرق الأوسط السعودية قول مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، اليوم (الخميس)، إن على الدول التي تتمتع بوضع أقوى نسبياً مساعدة الدول الضعيفة، خصوصاً تلك المثقلة بالديون. وأضافت أن هذه المساعدة مهمة بشكل خاص في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملات.

وقالت في منتدى "بوآو" الآسيوي: "نحن بحاجة ماسة إلى آليات عالمية أسرع وأكثر كفاءة لتقديم معالجات للديون لهذه البلدان»، مضيفة أن هذه الآليات ستفيد المدينين والدائنين كثيراً. ولفتت إلى أن «النجاح سيزيل أحد مصادر الضبابية التي تكتنف الصورة العالمية".



ويُعقد منتدى «بوآو»، الذي يُنظر إليه على أنه النظير الآسيوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد سنوياً في دافوس بسويسرا، في منتجع جزيرة هاينان بجنوب الصين حتى غد الجمعة.



ورأت غورغيفا أن على الدول أن تعمل معاً لتنشيط التجارة الدولية بطريقة عادلة لكي يستفيد عدد أكبر من الناس من العولمة، وتنويع سلاسل التوريد استناداً إلى المنطق الاقتصادي. وأضافت أن على الحكومات أيضاً أن تحمي مواطنيها الأضعف الذين تضرروا كثيراً خلال السنوات الثلاث الماضية، في إشارة إلى تأثير جائحة «كورونا».



جريدة الوطن



ونشرت جريدة الوطن السعودية عن رفع الهيئة العامة للمنافسة متطلبات الحد الأدنى من المبيعات السنوية التي يكون التركز الاقتصادي بناء عليها «موجبًا للإبلاغ» من 100 مليون ريال إلى 200 مليون ريال.

ويأتي هذا القرار بناء على المراجعة السنوية التي تجريها الهيئة وتأخذ فيها أفضل الممارسات الدولية، والجوانب المتعلقة بمتغيرات الاقتصاد الوطني ومستوى تنافسية الأسواق، إضافة إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية خصوصًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة.