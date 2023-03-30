من الأدوار الحلوة بجد.. منة فضالي تتحدث عن «سره الباتع»

شاركت الفنانة منة فضالي صورة لها من كواليس مسلسل "سره الباتع"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلقت منة فضالي على الصورة قائلةً: "النهارده هتكلم عن فاطمة من مسلسل سره الباتع.. من الأدوار الحلوة بجد وأنا بحبها جدا وكان ليا الشرف إني ضمن الكوكبة العظيمة من هذا العمل، #سره_الباتع إنتاج شركة #سينرجي الأستاذ تامر مرسي، إخراج الأستاذ #خالد_يوسف

#فاطمة_منه_فضالي".

ويذكر أن الفنانة منه فضالي تأثرت وبكت على الهواء بسبب والدها وقالت إنها لم تشعر أبدا أن والدها كان يكن أي مشاعر لها قائلة: "أنا عمري ما حسيت إنه بيحبني أصلا"، برغم محاولتها التقرب منه لكه لم يساعدها على ذلك.

وأضافت منه فضالي، خلال برنامج "vip" المذاع عبر فضائية "هي"، أنه كان بعيدا عنها طوال الوقت، معقبة: "ممكن يكون ده بسبب إني متربتش معاه وهو متعبش عليا"، وأكدت أنها قامت بعمل أشياء كثيرة للتقرب منه لكن الموضوع كان صعبا لأن “المشاعر محدش بيعلمها لحد”.

وتابعت: “مفيش راجل هيحس بوجع ست”، مشيرة إلى أنها كانت في السعودية بسبب عملها في مسرحية ووالدها متواجد هناك فتواصلت معه للغداء معا، وعندما التقت به لم تجد أي كلام وكانت تريد الذهاب قائلة: "كنت كل شوية ـقوم ومش قاعدة معاه ومش لاقية كلام أقوله، وكل شوية أقوله الأكل حلو عايز تاكل حاجة تانية؟".