عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الأدوار الحلوة بجد.. منة فضالي تتحدث عن «سره الباتع»

منة فضالي
منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي صورة لها من كواليس مسلسل "سره الباتع"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلقت منة فضالي على الصورة قائلةً: "النهارده هتكلم عن فاطمة من مسلسل سره الباتع.. من الأدوار الحلوة بجد وأنا بحبها جدا وكان ليا الشرف إني ضمن الكوكبة العظيمة من هذا العمل، #سره_الباتع إنتاج شركة #سينرجي الأستاذ تامر مرسي، إخراج الأستاذ #خالد_يوسف 
#فاطمة_منه_فضالي".

ويذكر أن الفنانة منه فضالي تأثرت وبكت على الهواء بسبب والدها وقالت إنها لم تشعر أبدا أن والدها كان يكن أي مشاعر لها قائلة: "أنا عمري ما حسيت إنه بيحبني أصلا"، برغم محاولتها التقرب منه لكه لم يساعدها على ذلك.

وأضافت  منه فضالي، خلال برنامج "vip" المذاع عبر فضائية "هي"، أنه كان بعيدا عنها طوال الوقت، معقبة: "ممكن يكون ده بسبب إني متربتش معاه وهو متعبش عليا"، وأكدت أنها قامت بعمل أشياء كثيرة للتقرب منه لكن الموضوع كان صعبا لأن “المشاعر محدش بيعلمها لحد”.

وتابعت: “مفيش راجل هيحس بوجع ست”، مشيرة إلى أنها كانت في السعودية بسبب عملها في مسرحية ووالدها متواجد هناك فتواصلت معه للغداء معا، وعندما التقت به لم تجد أي كلام وكانت تريد الذهاب قائلة: "كنت كل شوية ـقوم ومش قاعدة معاه ومش لاقية كلام أقوله، وكل شوية أقوله الأكل حلو عايز تاكل حاجة تانية؟".

منة فضالي إصابه منة فضالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن قبل اجتماع البنك المركزي

عاصفة وأمطار بـ 6 محافظات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية |التفاصيل

الخروج للضرورة القصوى| العاصفة خلال ساعات وسرعتها 60 كيلو.. والأرصاد تحذر هؤلاء!

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبيل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر انهيار أسعار الدواجن والبانيه

مكفن طفل في ظهر الميكروباص .. سائق يثير الفزع ومطالبات بالقبض عليه

ترشيحاتنا

الزمالك اتفق مع 4 مدربين.. إعلامى يفجر مفاجأة بشأن خليفة فيريرا

اللي يلاقيها يدفنها.. اعترافات مثيرة لـ جدة طفلة مقابر أوسيم

سوريا تسجل 20 هزة أرضية في الساعات الأخيرة

وزير الأوقاف مهنئًا بانتصارات 10 رمضان: قواتنا المسلحة تاريخ مشرف وحاضر عظيم

خلال احتفالية 82 عامًا على إنشائها.. «الصحفيين» تكرّم النقباء والأعضاء السابقين الثلاثاء المقبل

الجيش الأمريكي يعلن عن تحطم مروحيتين عسكريتين في ولاية كنتاكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطارك عندنا| بيتزا وسمبوسة بحشوات مختلفة.. والحلو بسبوسة بالقشطة وعصير خروب

الأهلي والهلال| 3 تحركات رسمية من نادي القرن.. ومفاجأة الخطيب لبطل السودان

تقلبات جوية .. تحذيرات لهؤلاء المرضى ونصائح عند الخروج من المنزل

7 منتجات للعناية الشخصية يجب أن يمتلكها كل رجل

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ