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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أذان المغرب ومواقيت الصلاة 8 رمضان في القاهرة والجيزة وأسوان

أذان المغرب ومواقيت
أذان المغرب ومواقيت الصلاة 8 رمضان

موعد أذان المغرب.. أصبح موعد أذان المغرب محل بحث الكثيرين، وذلك فى ثامن أيام رمضان، الخميس 30 مارس، وأوشكنا على الانتهاء من العشر الأوائل من رمضان. 

ويبحث كثيرون عن أذان المغرب اليوم الخميس 30 مارس 8 رمضان، وعن مواقيت الصلاة ومدة ساعات الصوم، لذا يقدم موقع “صدى البلد” أذان المغرب فى القاهرة والجيزة وأسوان وباقي المحافظات ومواقيت الصلاة.

موعد اذان المغرب 

يؤذن لصلاة المغرب فى تمام الساعة 06:12 م.
 

مواقيت الصلاة اليوم 8 رمضان 

الظهر: 11:59

العصر: 03:30

المغرب: 06:12

العشاء: 07:31
 

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أذان المغرب فى المحافظات 

الجيزة ٦:١٢ م

الإسكندرية ٦:١٨ م

أسوان ٦:٠٣ م

شرم الشيخ ٥:٥٩ م

الإسماعيلية ٦:٠٨ م

الواحات ٦:٢١ م

الوادي الجديد ٦:٢٦ م

أسيوط  ٦:١١ م

بورسعيد ٦:٠٨ م

قنا ٦:٠٥ م

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إمساكية شهر رمضان 2023 

الجمعة 9 رمضان

الفجر: 04:18
الشروق: 05:46
الظهر: 11:59
العصر: 03:30
المغرب: 06:13
العشاء: 07:31


السبت 10 رمضان

الفجر: 04:17
الشروق: 05:45
الظهر: 11:59
العصر: 03:30
المغرب: 06:13
العشاء: 07:32


الأحد 11 رمضان

الفجر: 04:15
الشروق: 05:44
الظهر: 11:59
العصر: 03:30
المغرب: 06:14
العشاء: 07:33


الاثنين 12 رمضان

الفجر: 04:14
الشروق: 05:42
الظهر: 11:58
العصر: 03:30
المغرب: 06:15
العشاء: 07:33


الثلاثاء 13 رمضان

الفجر: 04:13
الشروق: 05:41
الظهر: 11:58
العصر: 03:30
المغرب: 06:15
العشاء: 07:34

 

الأربعاء 14 رمضان

الفجر: 04:11
الشروق: 05:40
الظهر: 11:58
العصر: 03:30
المغرب: 06:16
العشاء: 07:35


الخميس 15 رمضان

الفجر: 04:10
الشروق: 05:39
الظهر: 11:57
العصر: 03:30
المغرب: 06:16
العشاء: 07:36


الجمعة 16 رمضان
الفجر: 04:09
الشروق: 05:38
الظهر: 11:57
العصر: 03:30
المغرب: 06:17
العشاء: 07:36


السبت 17 رمضان

الفجر: 04:07
الشروق: 05:36
الظهر: 11:57
العصر: 03:30
المغرب: 06:18
العشاء: 07:37

الأحد 18 رمضان

الفجر: 04:06
الشروق: 05:35
الظهر: 11:57
العصر: 03:30
المغرب: 06:18
العشاء: 07:38


الاثنين 19 رمضان

الفجر: 04:05
الشروق: 05:34
الظهر: 11:56
العصر: 03:30
المغرب: 06:19
العشاء: 07:39


الثلاثاء 20 رمضان
الفجر: 04:03
الشروق: 05:33
الظهر: 11:56
العصر: 03:30
المغرب: 06:20
العشاء: 07:40

الأربعاء 21 رمضان
الفجر: 04:02
الشروق: 05:32
الظهر: 11:56
العصر: 03:30
المغرب: 06:20
العشاء: 07:40


الخميس 22 رمضان

الفجر: 04:01
الشروق: 05:31
الظهر: 11:55
العصر: 03:30
المغرب: 06:21
العشاء: 07:41


الجمعة 23 رمضان

الفجر: 03:59
الشروق: 05:30
الظهر: 11:55
العصر: 03:30
المغرب: 06:21
العشاء: 07:42


السبت 24 رمضان

الفجر: 03:58
الشروق: 05:28
الظهر: 11:55
العصر: 03:30
المغرب: 06:22
العشاء: 07:43


الأحد 25 رمضان

الفجر: 03:57
الشروق: 05:27
الظهر: 11:55
العصر: 03:30
المغرب: 06:23
العشاء: 07:44


الاثنين 26 رمضان
الفجر: 03:55
الشروق: 05:26
الظهر: 11:55
العصر: 03:30
المغرب: 06:23
العشاء: 07:44


الثلاثاء 27 رمضان
الفجر: 03:54
الشروق: 05:25
الظهر: 11:54
العصر: 03:30
المغرب: 06:24
العشاء: 07:45


الأربعاء 28 رمضان
الفجر: 03:53
الشروق: 05:24
الظهر: 11:54
العصر: 03:30
المغرب: 06:24
العشاء: 07:46


الخميس 29 رمضان

الفجر: 03:51
الشروق: 05:23
الظهر: 11:54
العصر: 03:30
المغرب: 06:25
العشاء: 07:47

موعد أذان المغرب مواقيت الصلاة اليوم 8 رمضان اذان المغرب فى المحافظات إمساكية شهر رمضان 2023

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