عاجل
موسكو: كييف تتجاهل سلامة محطة زاباروجيا ومستعدة للتضحية بها لتحقيق طموحاتها السياسية ممثلة مصر بمؤتمر التنمية المستدامة: أدرس مشروع حماية المحميات الطبيعية الأمين العام لدول الخليج يؤكد دعم الجهود الأممية لتحقيق أمن واستقرار اليمن شيرين سليمان تنفرد بلقاء خاص مع غادة عبدالرازق من كواليس "تلت التلاتة" تطوير الموانئ البحرية.. توجيهات رئاسية بالمشروعات البحرية لخدمة المصدرين.. ونواب: نقطة التحرك الأولى لجذب التجارة العالمية.. و دفع عجلة الاقتصاد أبرز مزاياها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط منظفات ومواد غذائية منتهية الصلاحية بحملات تموينية في الإسماعيلية

المضبوطات
المضبوطات

نظّمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق،والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفالية السنوية للأزهر الشريف

 أسفرت عن ضبط عدد 205 علب سجاير أجنبية مجهولة المصدر، كما تم ضبط أحد محلات السوبر ماركت وبه كمية تقدر بـ 350 عبوة من المنظفات والمبيدات والسلع الغذائية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 57 محضرًا تموينيًا، منهم 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضرًا بيع أزيد من السعر، وعدد 12 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، وعدد 3 محاضر استخدام لافتة باللغة العربية وأوكازيون، ومحضرًا سلع منتهية الصلاحية غش تجاري، ومحضرًا عدم الإعلان عن المخازن.

وفيما يخص الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير عدد 5٥ محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 3 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد 7 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 14 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن.

مباحث التموين الغش التجاري الاسماعيلية حملات تموينيه الرقابة على الاسواق مواد غذائية منتهية الصلاحية الإجراءات القانونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر تراجع أسعار الدواجن والبانيه

رياح محملة بالرمال وسقوط أمطار| تفاصيل حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تحذر هؤلاء

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

مكفن طفل في ظهر الميكروباص .. سائق يثير الفزع ومطالبات بالقبض عليه

بديل القمح الروسي والأوكراني وتزرعه مصر|هل ينقذ «الدخن» العالم من أزمة الغذاء؟

موضوعات متعلقة

متى يفقد الدولار هيمنته على النظام النقدي الدولي؟.. 4 أسباب ترجح انخفاضه

ضبط 5 أطنان لحوم مذبوحة خارج المجازر في المنوفية

ضبط 16 مخالفة خلال حملات تموينية على منافذ البيع بالقصير

حملات تموينية لمتابعة الأسعار في محلات وأسواق شمال سيناء

آر بوني جابرييل.. 15 معلومة عن ملكة جمال الكون 2022.. شاهد

ضبط مخابز مخالفة في حملة تموينية بالدقهلية

محاضر فورية للمخالفين.. تكثيف الحملات لمواجهة غلاء الأسعار في كفر الشيخ

تحرير محاضر للمخالفين.. حملات مكثفة على الأسواق بقرى ومدن كفر الشيخ

ترشيحاتنا

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى قيادتى قوات المظلات والصاعقة

أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق اليوم

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

40 مليون دولار منحة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي في مصر

بعد الزلازل المدمرة.. كارثة طبيعية جديدة على مشارف دمار العالم

خلافات وردود قاسية.. ماذا يخبئ مستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية؟|تل أبيب: لسنا جزءًا منكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع بدء العاصفة .. يحظر على هؤلاء الخروج من المنزل

رفضت تجميد بويضاتي.. إطلالات أثارت الجدل لـ منة فضالي| شاهد

احترسي... طريقة خطأ في طهي البيض تصيبك بمرض خطير

طريقة عمل جيلي بالشمام

فيديو

شهر الإخفاقات .. ذكريات مارس الحزينة مع الزمالك | فيديو جراف

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ