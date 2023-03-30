ضبط منظفات ومواد غذائية منتهية الصلاحية بحملات تموينية في الإسماعيلية

نظّمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق،والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

أسفرت عن ضبط عدد 205 علب سجاير أجنبية مجهولة المصدر، كما تم ضبط أحد محلات السوبر ماركت وبه كمية تقدر بـ 350 عبوة من المنظفات والمبيدات والسلع الغذائية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 57 محضرًا تموينيًا، منهم 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضرًا بيع أزيد من السعر، وعدد 12 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، وعدد 3 محاضر استخدام لافتة باللغة العربية وأوكازيون، ومحضرًا سلع منتهية الصلاحية غش تجاري، ومحضرًا عدم الإعلان عن المخازن.

وفيما يخص الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير عدد 5٥ محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 3 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد 7 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 14 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن.