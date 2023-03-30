بيان عاجل من الدفاع الأمريكية بشأن حادث تصادم طائرتين في كنتاكي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، أن حادث تصادم المروحتين العسكريتين في ولاية كنتاكي وقع أثناء تدريب ليلي.

وأضافت الدفاع الأمريكية، أنه غير واضح سبب تصادم المروحيتين العسكريتين حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤولون عسكريون أمريكيون، إن طائرتين هليكوبتر تابعتين للجيش الأمريكي تحطمتا في جنوب غرب ‏‏ولاية كنتاكي‏‏ خلال مهمة تدريب روتينية، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

و‏تحطمت طائرتا الهليكوبتر من طراز بلاك هوك "HH-60 Black Hawk"، في حوالي الساعة 10 مساء أمس الأربعاء، في مقاطعة تريج بولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أشارت وسائل إعلام أمريكية، عن وقوع 9 قتلى في حادث التصادم للمروحيتين الأمريكيتين في ولايه كنتاكي.