أمران لا يكتمل ثواب الصيام إلا بهما .. وهل النظر إلى النساء يفسده | فتاوى اليوم

فتاوى الصيام

أمران لا يكتمل ثواب الصيام إلا بهما

ماذا يفعل من لم يستطع الصوم لكبر سنه أو عجزه؟

هل النظر إلى النساء يفسد الصيام في رمضان؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدد من الفتاوى والأسئلة التى شغلت بال كثير من الصائمين، نبرز أهم فى هذا الملف.

قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية في بيان حكم من لم يستطع الصوم لكبر سنه؛ فإن الشيخ الكبير -أو المرأة العجوز- إذا كان يجهده الصوم، ويشق عليه مشقة شديدة، ولا يستطيع الصوم لكبر سنه، وعجز عن القضاء، فله أن يُفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينًا، قال تعالي: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184] أي الذين لا يطيقون الصوم.

في حين، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن شهر رمضان لا مجال فيه للتشاحن، وإذا كان رمضان شهر الصلة ففي مقدمة هذه الصلة يأتي الأمر الأول: صلة الرحم، حيث يبينها النبي (صلى الله عليه وسلم) في الحديث القدسي الذى يرويه عن رب العزة سبحانه: "أَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ"(سنن أبي داود)، ثم قال نبينا (صلى الله عليه وسلم): اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: "هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ" (محمد: 22، 23)، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِى كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ فَيَغْفِرُ الله عَزَّ وَجَلَّ فِى ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لاَ يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا إِلاَّ امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اترْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا اترْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا" (صحيح مسلم) .

وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، أن الأمر الثاني: صلة كل من حولك فلا تقطع أحدًا، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ"(متفق عليه)، وليس معنى ذلك أن يبدأ بالسلام إذا لقيه في الطريق فحسب، إنما يبدأ بالسلام بكل ما تعنيه كلمة السلام بمفهومها الشامل، بأن يكون السلام سلامًا حقيقيًّا لا شكليًّا، إنما هو سلام مع النفس، مع الصديق، مع الأهل، مع الجار، مع الزميل، مع الإنسان، مع الحيوان، مع الجماد، مع الكون كله.

هل النظر إلى النساء يفسد الصيام في رمضان؟ أجاب الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، قائلا: "الصائم يجب أن يمتنع عن كل ما يغضب الله عز وجل، فالصيام ليس الامتناع عن المأكل والمشرب فقط بل الامتناع عن كل ما حرم الله، ومن بين هذه المحرمات النظر إلى النساء ، فمن هنا يجب الحرص على غض البصر ليس في رمضان فقط وإنما سائر أيام السنة.

وأضاف الأطرش أن "النظر إلى النساء يجلب الوساوس ويثير الشهوة ويشيع الفتنة بين الناس، والأهم يضعف الإيمان بشكل كبير، فغض البصر فيه حصن للمسلم من الفتن والشهوات، لافتا إلى أن النظر إلى النساء في نهار رمضان لا يعتبر مفسدا للصوم كما يردد البعض، ولكن ينقص من ثواب الصائم، أما الصوم فهو مقبول بإذن الله، ولكن ما الفائدة من رجل يصوم ويمتنع عن الأكل والشرب ويعبد الله ويحصل على الثواب ثم يضيع جهده وتعبه بسبب نظرة أو نظرات لسيدة تسير في الشارع؟".

وأوضح أن النظر بشهوة ويتبعه نزول المني فيه مفسدة للصوم ويلزم صاحبه القضاء.

قال الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء إن مجرد التفكير أو السرحان في بعض الأمور المخلة أو بعض المعاصي في نهار رمضان لا تبطل الصوم ولكن على الصائم عدم الاسترسال في التفكير في مثل هذه المحرمات ولا يستسلم لها، وعليه بمواصلة الذكر أو القراءة في كتاب الله.

واستدل "وسام" خلال إجابته على أسئلة المتابعين خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم". رواه البخاري ومسلم.

هل التخيلات الجنسية تفسد الصوم؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.

وقال الشيخ أحمد عبدالحليم عضو مركز الأزهر للفتوى موضحا أن التفكير أو التخيل فى مثل هذه الأمور لا يفسد الصوم ولا تفطر، لأن المفطرات الأكل والشرب والجماع وإنزال المنى عن طريق مباشر، فهذه أمور تفطر، أما لو لم يحدث إنزال للمني فلا تفطر.

وتابع: عليك أن تشغل نفسك بذكر الله والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية الكرسي والمعوذتين ودعاء قبل النوم وهو « اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت»، «اللَّهمَّ قِني عَذَابكَ يوْمَ تَبْعثُ عِبادَكَ» رواهُ الترمِذيُّ.